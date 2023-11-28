Періс Хілтон відсвяткувала народження доньки, якій дала незвичне ім’я

Виявляється, у Періс Хілтон, яка оголосила війну гейтерам у соцмережах, які вирішили познущатися з її маленького сина, з'явився додатковий привід бути вдячною на День подяки. Днями діджейка і спадкоємиця Hilton Hotels поділилася новиною в Instagram, що у них з чоловіком Картером Реумом народилася друга дитина, після народження первістка Фенікса Баррона в січні цього року. Опублікувавши фотографію рожевих повзунків, в'язаного зайчика і пари міні-окулярів у формі серця, Періс Хілтон також розкрила ім'я своєї новонародженої доньки — Лондон.

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Це доречний вибір, можна стверджувати, враховуючи, що Періс Хілтон також названа на честь культового європейського столичного міста.

Ім'я Періс було обрано її батьками, Кеті та Річардом Хілтонами, оскільки їхнім улюбленим місцем відпочинку є Місто Вогнів (так іноді називають Париж, завдяки тому, що на початку ХІХ ст. у місті була власна мережа гасових вуличних ліхтарів). Коли справа доходить до імен для дітей, підхід Періс Хілтон був настільки ж цілеспрямованим.

«У імені Фенікс є кілька хороших реперних точок поп-культури, але важливіше те, що це птах, який згорає, а потім відроджується з попелу, щоб знову полетіти, — сказала вона в одному з епізодів свого подкасту This Is Paris в лютому. — Я хочу, щоб мій син ріс, знаючи, що катастрофи і тріумфи приходять і відходять протягом усього нашого життя. І що це повинно давати нам велику надію на майбутнє».

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Вона також пояснила, що друге ім'я Фенікса, Баррон, було даниною пам'яті її покійному дідусеві, готельному магнату, з яким її пов'язував особливий зв'язок.

Можливо, ім'я Лондон не повинно було стати такою несподіванкою — і не тільки тому, що воно продовжує тему Хілтон, яка називає своїх дітей на честь відомих міст. В інтерв'ю на шоу Еллен Дедженерес у 2022 році Періс Хілтон вже ділилася своїм бажанням колись у майбутньому народити доньку на ім'я Лондон.

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До слова, світська левиця вже показала, як відсвяткувала народження доньки. Вона опублікувала світлину у родинному колі, де тримає на руках свого 10-місячного сина Фенікса. Поруч рожеві ялинки, світять гірлянди.

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«Святкуємо народження нашої маленької дівчинки Лондон рожевим Різдвом. Я люблю своїх дітей дуже сильно!», — написала Періс.

Нагадаємо, що Періс Хілтон підтримала Брітні Спірс на тлі виходу відвертих спогадів співачки.

На фото у заголовку Періс Хілтон із чоловіком Картером Реумом

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