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Суспільство та люди

Тотальна перевірка документів: в одному з регіонів України з 1 грудня запроваджують особливі вимоги

19:39 30 листопада 2023
Перевірка документів

З 1 грудня на всій території Закарпатської області, де викрили черговий канал переправки ухилянтів за кордон, запроваджено тотальну перевірку документів у громадян.

Відповідне рішення Ради оборони області опубліковано на сайті Закарпатської обласної військової адміністрації

Згідно з документом з 1 грудня і до кінця дії воєнного стану на території України буде запроваджено перевірку документів у осіб на території Закарпатської області.

Це мотивують Порядком, визначеним постановою Кабінету міністрів України від 29.12.2021 року № 1456 «Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану».

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Перевірки документів мають проводити уповноважені особи, визначені наказами комендантів.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті виявили виробництво, де приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду «Vist» з символікою держави-агресора для національної збірної рф з лижного спорту.

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