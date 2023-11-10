37.17 / 37.73 39.71 / 40.44
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Зовсім не hot couture: на Закарпатті викрили підприємство, яке шило спортивну форму для росії

14:29 10 листопада 2023
Форма лижної збірної рф

На Закарпатті, де намагався привласнити землю підслідний нардеп Роберт Горват, правоохоронці виявили підпільне виробництво на одному з підприємств. Там виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду Vist із символікою російської федерації для національної збірної з лижного спорту.

Зразки виявленої продукції

Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

Власником підприємства виявився громадянин Італії. Замовником одягу була організації «RUSSIA SKI TEAM».

РЕКЛАМА

«Цю протиправну діяльність виявили, задокументували та припинили працівники Національної поліції. Дякую правоохоронцям за оперативне реагування на потенційні загрози й недопущення протиправної діяльності в інтересах окупанта», — додав Микита.

Довідково: hot couture з французької перекладається як висока мода.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що в жовтні Міжнародний олімпійський комітет (МОК), виключивши можливість допуску країн-терористів на Олімпіаду-2024 у Парижі, пішов ще далі і ухвалив рішення тимчасово призупинити членство олімпійського комітету росії (ОКР). Проте різні профільні спортивні федерації наразі ще не готові позбавити росіян права на участь у власних змаганнях.

РЕКЛАМА

111

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тарифи на електроенергію

З грудня за електрику платитимемо по-новому: що зміниться

людина

З машини не виходьте, документів не віддавайте: що робити, коли авто зупинили військові і намагаються вручити повістку

Посвідчення УБД

Статус УБД надаватимуть автоматично: Рада ухвалила новий закон

дівчина

Зірки обіцяють багатство: латиські астрологи назвали 4 щасливчиків листопада

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту