Близнюки та Діви можуть стати жертвами обману, а Водоліям краще тримати свою думку при собі: гороскоп на 1 грудня 2023 року

Добігає завершення поточний тиждень з його порадами астрологів всім знакам зодіаку. П`ятницю, 1 грудня, впорядкувальники гороскопів називають один із найскладніших днів місячного календаря через негативну енергетику, яка пригнічує людей. Сьогодні не варто працювати над важливими проєктами, краще попрацювати над виправленням помилок. Зірки радять в цей день за можливості бути на самоті. Є велика можливість піддатися чужому впливу та вчинити дії, про які ви згодом шкодуватимете.

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Овен

Ваша енергія і працездатність на високому рівні, однак, не варто брати на себе додаткову відповідальність або починати нову складну справу. Сьогодні ви легко вступаєте в суперечки і можете зіпсувати стосунки необережним зауваженням, тому згладжуйте гострі моменти і більше жартуйте, інформує Ukr.Media.

Телець

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Не відмовляйте в допомозі тим, хто вас про це просить. Але серед вашого оточення можуть знайтися й ті, хто використовує ваші можливості у своїх інтересах. Можливо, вам доведеться виконувати не тільки свої обов'язки, а й когось із керівництва. Позбутися стресу Тельцям допоможе вечірня прогулянка.

Близнюки

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Зірки попереджають, що сьогодні вам будуть часто надавати невірну інформацію. Перевіряйте всі факти, перед тим, як їх використовувати, інакше помилок уникнути не вдасться. Можлива підвищена тривожність і надмірне емоційне напруження. Більше спілкуйтеся з близькими.

Рак

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Прислухайтеся до порад обізнаних людей, запитуйте їхню думку з важливих для вас питань. 1 грудня інтуїція може підвести Раків, тому не варто ухвалювати рішення самостійно. Якщо вам доведеться сперечатися з кимось або брати участь у дискусії, будьте активнішими, відстоюйте свою точку зору.

Лев

Можливо, сьогодні Леви зіткнуться з критикою на свою адресу і нерозумінням з боку колег. Зберігайте спокій перед обличчям проблем, не давайте собі впасти в зневіру або апатію. Звертайтеся по допомогу до близьких або до професіоналів, які нададуть вам реальну підтримку в роботі.

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Діва

Зверніть увагу на свої витрати і доходи. Є ймовірність витратити велику суму на непотрібну річ, тому не відкривайте гаманець зайвий раз. Хтось у вашому оточенні хоче ввести вас в оману. Перевіряйте інформацію, не вірте всьому, що вам говорять. Уникайте гастрономічних надмірностей.

Терези

Зберігайте вірність своїм принципам, не відступайте від того, до чого ви прагнете. Терези сьогодні відчують деяке розчарування і проблеми, що виникли на роботі, введуть їх у похмурий настрій. Зірки кажуть, що вже за кілька днів ситуація покращиться і справи стануть просуватися швидше й успішніше.

Скорпіон

Емоційний фон сьогодні вищий за середній, тому Скорпіонам складно зосередитися і плідно працювати. Дрібні події буду виводити їх із себе. Більше спілкуйтеся з коханими людьми, шукайте позитивні новини, щоб поліпшити настрій. Важливі рішення краще відкласти.

Стрілець

Що більшу активність ви проявлятимете, то успішніше пройде ваш день. Зірки радять узяти додаткову роботу, допомогти колегам з їхніми обов'язками. Також корисно зробити собі невеликий подарунок, відвідати косметичний салон. Запам'ятайте ідеї, які прийдуть до вас у голову.

Козоріг

Поспіх у роботі сьогодні може призвести Козорогів до серйозних помилок. Розплануйте свій день, не зациклюйтеся на одному питанні на шкоду іншим. Добре, якщо вам вдасться підійти до вирішення проблем нестандартно, проявити фантазію. Розкажіть рідним про свої переживання.

Водолій

Тримайте свою думку при собі. Є ймовірність зіпсувати стосунки різким зауваженням або грубим словом. Перед тим, як дати відповідь, подумайте кілька разів, зважте всі ризики. За можливості відкладіть важливі справи: 1 грудня ви занадто емоційно дивитеся на те, що відбувається.

Риби

Приділіть більше часу справам, які вже не можуть чекати. Можливо, Рибам необхідно буде зробити вибір, і, щоб не зробити помилку, відкладіть остаточне рішення на інший день. Не варто змінювати щось у своєму житті або в графіку, зараз для цього невідповідний час.

Ексклюзивний гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку спеціально для «ФАКТІВ» склала астрологиня Людмила Булгакова. За її прогнозом, перший місяць зими для багатьох знаків пройде без емоційних потрясінь і несподіваних поворотів долі.

Фото Pixabay

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