«Потрібно перейти в оборону і повністю переформувати фронт»: генерал Муженко прокоментував ситуацію в ЗСУ

Начальник Генерального штабу — головнокомандувач ЗСУ у 2014−2019 роках генерал Віктор Муженко, який раніше зазначав, що у України є шанси розбити росію на полі бою, вважає, що наразі потрібно переформатувати фронт.

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В інтерв`ю ВВС він, характеризуючи нинішню ситуацію на фронті, зазначив, що не називав би її «глухим кутом», адже на передовій буває не тільки успішне просування, а й стримування нас противником, не лише наступ, а й оборона.

«Я вважаю, що сьогодні нагальним питанням вже є перехід до оборони. Стратегічно активної оборони, яка б передбачала завдання контрударів. А за умов успіху на окремих напрямках — контратак на рівні відповідних підрозділів. Нам потрібно переформатувати фронт. Нам потрібно створити потужний резерв не тільки кількісний, але й якісний. А якісний резерв — це наявність військових організмів: бригада, корпус і таке інше. Підготовлених, оснащених, злагоджених, з високим моральним духом і спроможних вирішити питання», — зазначив він.

За словами Муженка, йдеться, зокрема, про створення відповідних оперативних угруповань, бойових порядків, системи управління. Адже буває так, що на окремих напрямках є десятки, а то і більше частин і підрозділів, які замикаються на один орган управління. В такій ситуації просто неможливо здійснювати якісне своєчасне управління, реагувати на ті ризики, які виникають.

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«Це складний процес. Він пов'язаний з ризиком, але потрібно йти на цей ризик. Прорахований ризик. Потрібно йти і переформатувати фронт. І це стосується, мабуть, не тільки фронту від Куп'янська до Херсона чи Голої Пристані. А це і східна частина — від Харкова до Сум і до Чернігова. Це Північ — Чернігівська область, Київська, Житомирська, Рівненська. Ми повинні розуміти, які угруповання є і де перебувають резерви. Тому що якщо командир чи командувач не має резервів — то хоч він ще не програв, але вже створені всі умови для того, що він може програти», — зауважив він.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо істування загрози повторного вторгнення в Україну з півночі, Віктор Муженко заявив, що така загроза гіпотетично існує, але на сьогодні вона є не настільки актуальною, щоб поставити її на перше місце серед нинішніх загроз і ризиків.

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На його переконання, якщо білорусь дійсно вирішить застосувати свої збройні сили, то це стане моментом, коли вже буде чітко зрозуміло, що Україна та західна спільнота, яка нас підтримує, програла. «Зараз таких загроз поки що не проглядається. На мою думку», — додав генерал.

Нагадаємо, що у резонансній статті для The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний писав про новий етап, коли на заміну «маневровій» війні приходить те, що військові називають «позиційною» війною статичного та виснажливого бою.

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Фото зі сторінки Віктора Муженка

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