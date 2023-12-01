Головний інформдиверсант: СБУ назвала куратора Шуфрича

Інформаційні диверсії проти України народного депутата Нестора Шуфрича, який наразі залишається під вартою, координував ексзаступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимир Сівкович.

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Як зазначають в СБУ, колишній посадовець причетний до організації масштабних інформкампаній, спрямованих на штучну дискредитацію вищого військово-політичного керівництва України на користь кремля. До них він залучав відомих політиків у Києві, серед яких і підозрюваний у держзраді Шуфрич.

«Саме він був одним з основних „спікерів“, який за координації Сівковича оприлюднював кремлівські наративи під час виступів у телеефірах та на сторінках інтернет-видань. Встановлено, що поплічники Сівковича „розганяли“ фейкові повідомлення про внутрішню ситуацію в Україні, а також московські „тези“ щодо „безальтернативності“ проросійського вектора у зовнішній політиці», — йдеться в повідомленні.

В Службі безпеки України наголошують, що таким чином кремль намагався максимально дестабілізувати ситуацію всередині України до початку повномасштабного вторгнення рф та дискредитувати офіційний Київ перед західними партнерами.

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Наразі Володимир Сівкович знаходиться за кордоном — ще у 2014 році він виїхав до москви, де продовжував організовувати масовані інформдиверсії проти державної безпеки України. Це стало одним із його пріоритетних завдань, які поставили перед ним кадрові співробітники 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби фсб.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Сівковичу про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Раніше його дії були кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ч. 1 ст. 111 (державна зрада).

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Нагадаємо, що раніше в СБУ називали довіреною особою Сівковича Олега Кулінича — колишнього начальника головного управління СБУ в АР Крим.

Фото СБУ

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