Оперативний псевдонім «Котигорошко»: встановлені нові факти зради ексочільника УСБУ у Криму Кулініча (фото, відео)

ДБР завершило розслідування щодо держзради колишнього начальника головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча, який був затриманий влітку минулого року.

У Держбюро розслідувань нагадали, що Кулінічу спочатку було повідомлено про підозру у держзраді та у створенні злочинної організації, згодом додалися й інші статті КК України: у самовільному залишенні місця служби, вчиненому військовослужбовцем в умовах воєнного стану, у заволодінні зброєю та бойовими припасами військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, у незаконному зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу та інші.

«Олег Кулініч був залучений представниками федеральної служби безпеки рф до негласної співпраці і отримав оперативний псевдонім „Котигорошко“. За завданням фсб рф ексзаступник Секретаря РНБО Володимир Сівкович (в минулому офіцер КДБ СРСР) та колишній глава Адміністрації президента України Андрій Клюєв, які з 2014 року переховуються від правосуддя у москві, створили так званий „політичний офіс“ для контролю за діяльністю впливових українських політиків, високопосадовців та правоохоронців, пошуку в їхньому середовищі агентів впливу для контролю за політичними процесами в українському суспільстві», — йдеться у повідомленні.

Олег Кулініч був довіреною особою Володимира Сівковича, активно співпрацював зі створеним фсб «політичним офісом» та виконував вказівки кураторів для впровадження «своїх людей» до різних державних та правоохоронних органів, проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, шпигунства, підбурювання громадян України до державної зради.

Фото ДБР

Він заздалегідь знав про плани збройних сил російської федерації здійснити напад з тимчасово окупованої території АР Крим, але умисно приховав цю надважливу інформацію від керівництва і заборонив відправляти будь-яку документацію з цього приводу до ЦУ СБУ.

Читайте також: Колишній заступник секретаря РНБО Сівкович був куратором групи російських агентів, до якої входив ексначальник УСБУ в Криму, — ДБР

У перші години вторгнення Кулініч свідомо блокував будь-які спроби повідомити керівництво СБУ і суспільство про реальну обстановку у регіоні, не вжив жодних заходів задля захисту державного суверенітету, надав вказівку особовому складу покинути місце служби, пізніше видав штатну зброю людям, які не мали відношення до СБУ.

Читайте також: Колишньому начальнику УСБУ у Харківській області загрожує довічне ув'язнення: у чому його звинувачують

Експосадовець сам покинув місце постійної дислокації та вже 24 лютого виїхав до Києва. На одній із квартир, де мешкав Олег Кулініч, слідчі виявили схрон зі зброєю та його документи часів проходження служби в КДБ СРСР.

У ДБР додали, що Справа Кулініча — це лише епізод протиправної діяльності російських спецслужб щодо дестабілізації ситуації в Україні. Правоохоронці продовжують роботу щодо викриття «сітки» агресора і значна її частина вже знешкоджена.

Ексклюзивний матеріал «Найвпливовіший з агентів фсб серед українських високопосадовців: хто ним виявився і як готував Україну для здачі росії» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот

456

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram