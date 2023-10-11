Суд у Києві вирішив залишити Шуфрича у СІЗО

Апеляційний суд Києва не задовольнив скаргу адвокатів народного депутата Нестора Шуфрича на рішення щодо його утримання у СІЗО без права на внесення застави.

Таким чином, Шуфрич залишатиметься у СІЗО до 15 листопада 2023 року.

На суді нардеп повідомив ЗМІ, що правоохоронці нібито пропонували йому угоду — віддати бізнес в обмін на свободу, але він відмовився. Також нардеп висловив упевненість, що справа проти нього — «замовна».

Зробив він заяву і про зв'язок із агентом ФСБ Володимиром Сівковичем — звинувативши СБУ у тому, що представники спецслужби не попередили його про антиукраїнську діяльність останнього.

«Чому мене не попередили, що є якась підозра (проти Сівковича. — Авт.). Чому мене не попередили, щоб я був обережний при спілкуванні?», — запитав він.

Нагадаємо, 15 вересня СБУ повідомила Шуфричу про підозру у державній зраді. За даними слідства, одним із завдань колишнього «регіонала» була підривна діяльність в інформаційній сфері. Суд обрав депутату запобіжний захід — утримання під вартою на два місяці без права внесення застави.

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