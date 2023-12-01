Велика аварія на Лівому березі Києва: після падіння будівельного крана вулиця Ревуцького стала річкою (фото, відео)
В Києві, неподалік якого нещодавно відкрили відновлений міст, який став символом російського вторгнення, сталася велика аварія, яка призвела до перекриття руху транспорту на одній з вулиць. Про це повідомили в Патрульній поліції Києва.
«На вулиці Ревуцького, через падіння крану на будівництві, прорвало трубопровід. Внаслідок чого перекрито рух транспорту від вулиці Анни Ахматової в напрямку проспекту Миколи Бажана. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!» — йдеться у повідомленні.
Як повідомили в Київській міській державній адміністрації, пошкодження водопроводу сталося на розі вул. Ревуцького та Тростянецької. На місці працюють фахівці «Київводоканалу» та дорожники для усунення наслідків аварії.
Як писали «ФАКТИ», кілька років тому в Києві сталася подібна аварія. Тоді на Оболоні через прорив труби затопило двір з машинами.193