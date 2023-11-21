Під Києвом відкрили відновлений міст, який став символом російського вторгнення (фото)

У Київській області 21 листопада відкрили новий міст замість того, який було зруйновано на другий день повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Шляхопровід сполучає місто Ірпінь, а також Бучу, Гостомель та Ворзель зі столицею. Залишки старого мосту обіцяють зберегти, створивши тут меморіальний комплекс, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

РЕКЛАМА

У Міністерстві відновлення повідомляють, що новий 115-метровий міст, як і попередній, має по дві полоси руху в кожен бік. Його ширина складає 18 метрів, висота — 6 метрів. Він освітлений, обладнаний всіма необхідними інженерними спорудами для безпечного пересування, в тому числі велопішохідними переходами з кожного боку майже по 2 метри завширшки.

Рух мостом вже відкрито для всіх видів транспорту. У Київській обласній військовій адміністрації додають, що шляхопровід обладнаний шумозахисними екранами та бар'єрними огородженнями. Також тут зазначили, що в області наразі відновлюють ще 6 мостів, а для 14 мостових споруд — лише розробляють проєкти з відновлення.

РЕКЛАМА

Залишки попереднього мосту, що було підірвано захисниками, щоб зупинити просування ворожих сил до Києва, будуть збережені. Повідомляється, що наразі йде робота над створенням тут меморіального комплексу під назвою «Дорогою життя» в памʼять про визволення Ірпеня та оборону Києва.

РЕКЛАМА

Саме цим, підірваним, мостом з окупованого Приірпіння через ріку переходили місцеві мешканці. Мова про понад 40 тисяч жителів Бучі, Ірпеня, Ворзелю — фотографії зруйнованого мосту та переправи, облаштованої захисниками, облетіли весь світ.

Як писали «ФАКТИ», у відомому селі під Києвом блискавка підірвала міст через Ірпінь.

РЕКЛАМА

178

Читайте нас у Facebook та Instagram