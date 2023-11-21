Під Києвом відкрили відновлений міст, який став символом російського вторгнення (фото)
У Київській області 21 листопада відкрили новий міст замість того, який було зруйновано на другий день повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Шляхопровід сполучає місто Ірпінь, а також Бучу, Гостомель та Ворзель зі столицею. Залишки старого мосту обіцяють зберегти, створивши тут меморіальний комплекс, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
У Міністерстві відновлення повідомляють, що новий 115-метровий міст, як і попередній, має по дві полоси руху в кожен бік. Його ширина складає 18 метрів, висота — 6 метрів. Він освітлений, обладнаний всіма необхідними інженерними спорудами для безпечного пересування, в тому числі велопішохідними переходами з кожного боку майже по 2 метри завширшки.
Рух мостом вже відкрито для всіх видів транспорту. У Київській обласній військовій адміністрації додають, що шляхопровід обладнаний шумозахисними екранами та бар'єрними огородженнями. Також тут зазначили, що в області наразі відновлюють ще 6 мостів, а для 14 мостових споруд — лише розробляють проєкти з відновлення.
Залишки попереднього мосту, що було підірвано захисниками, щоб зупинити просування ворожих сил до Києва, будуть збережені. Повідомляється, що наразі йде робота над створенням тут меморіального комплексу під назвою «Дорогою життя» в памʼять про визволення Ірпеня та оборону Києва.
Саме цим, підірваним, мостом з окупованого Приірпіння через ріку переходили місцеві мешканці. Мова про понад 40 тисяч жителів Бучі, Ірпеня, Ворзелю — фотографії зруйнованого мосту та переправи, облаштованої захисниками, облетіли весь світ.
Як писали «ФАКТИ», у відомому селі під Києвом блискавка підірвала міст через Ірпінь.178