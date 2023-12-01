У Києві відкрили рекордний за довжиною міст, але не всі мешканці столиці зможуть ним скористатися (фото)

В Києві, неподалік якого нещодавно відкрили відновлений міст, який став символом російського вторгнення, запустили рух Подільсько-Воскресенським мостовим переходом. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

РЕКЛАМА

«Сьогодні, для забезпечення життєдіяльності міста під час воєнного стану, ми відкрили рух спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусне сполучення для пасажирів з лівого берега на правий Подільсько-Воскресенським мостовим переходом. Зокрема, на першому етапі, тут працюватиме автобусний маршрут № 111 за напрямком «Станція метро «Площа Українських Героїв» — станція метро «Лівобережна». Подільсько-Воскресенський мостовий перехід — це найбільший з обʼєктів транспортної інфраструктури Києва та України. Протяжність мостового переходу — понад 10 км», — написав він.

РЕКЛАМА

За словами Кличка, наступним етапом Департамент транспортної інфраструктури виконає комплекс робіт для забезпечення проїзду на вул. О. Бальзака, а також здійснить ремонт вулиці Центральна Садова включно з облаштуванням мережі водовідведення.

РЕКЛАМА

«Запуск руху автотранспорту — це перший крок до наступного суперважливого для мешканців міста етапу — метро на Троєщину. І частина його станцій вже існують. Вони знаходяться на нижньому ярусі аркового мосту. А далі метро має піти під землю. І роботи з облаштування тунелів теж активізуємо. Нас суттєво уповільнили спочатку пандемія, а потім широкомасштабна війна», — повідомив мер Києва.

РЕКЛАМА

Він додав, що сьогодні відбуваються підготовчі роботи для подальших будівельних робіт із влаштування тунелю під залізничними коліями. А також продовжується зведення насипу земляного полотна на ділянці Русанівських садів з будівництвом гілок метрополітену.

«Триває монтаж та укрупнення металоконструкцій прогонових будов від Центральної Садової в бік залізниці. Споруджують підпірні стіни та влаштовують мережу зовнішнього освітлення. Отже — автопроїзд ми забезпечили. В кінці наступного року він буде можливим вже і на вулицю Бальзака. А фінальним етапом, найочікуванішим, стане запуск метро на Троєщину!» — розповів мер.

Як писали «ФАКТИ», у 2021 році київська влада оголосила про плани будувати Подільсько-Воскресенський міст на Троєщину ще три роки та здати його у 2024 році.

104

Читайте нас у Facebook та Instagram