Стосунки закінчилися: зірка «Спіймати Кайдаша» Антоніна Хижняк розповіла про розрив з коханим

Українська акторка, зірка телефільмів «Спіймати Кайдаша», «Слід» Антоніна Хижняк знову вільна. Вона розірвала стосунки зі своїм нареченим, актором Олександром Боднаром, з яким жила разом протягом трьох років.

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За словами Антоніни, ініціаторкою розлучення стала вона сама. Проте їй все ще важко говорити про це. Стосунки з Олександром вона називає щасливими і важливими у її житті.

«Я розумію, що я не можу вдавати, що цього періоду життя немає, він є. Він залишає дуже тяжкий відбиток, бо дійсно ми були разом близько трьох з половиною років. Зараз такий момент, етап, що наші стосунки закінчилися. Щоб уникнути запитань, я вирішила сказати як є. Я взагалі закрита людина у цьому плані. Ніколи не люблю щось афішувати. Я йому пообіцяла, що не буду влаштовувати танці на кістках», — сказала Антоніна інтерв'ю Аліні Доротюк.

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Акторка зазначає, що в них не було скандалів та претензій одне до одного. Вона каже, що їхні стосунки зазнали кризи, кожен пішов своїм шляхом.

«Мені здається причина в мені. От і все. У мене до нього немає претензій. Він свої косяки усвідомлює, я — свої. Просто так склалося, прийшов час. Мені здається, це класичний кризовий період. За нього казати нічого більше не буду. Скажу за себе. За моїми відчуттями ми жили на різних швидкостях», — зізналася Антоніна.

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Раніше «ФАКТИ» писали про розлучення лідера гурту «Скай» Олега Собчука, дружина якого назвала його аб’юзером.

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Фото: instagram.com/tonya_actress

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