Олег Собчук відреагував на звинувачення колишньої дружини та розкрив деталі розлучення

Лідер українського гурту «Скай» Олег Собчук, дружина якого назвала їхні стосунки токсичними та показала скандальну переписку, не став мовчати та відреагував на закиди. Він зробив це публічно, на своїй сторінці у Facebook.

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Артист повідомив, що насправді розійшовся з дружиною ще до початку повномасштабного вторгнення. Офіційно оформили розлучення у травні цього року. Розкривати причини розриву 20-річних стосунків він не став. Проте запевнив, що попри все, виконує попередні домовленості та підтримує добрі стосунки з дітьми.

«Я не прихильник виносити на загал особисте, але все ж маю повідомити. Ми з моєю вже колишньою дружиною Марією Собчук розбіглись ще до війни, а від травня цього року ми офіційно розлучені. Надто в подробиці вдаватись не буду і, якщо чесно, не хочу (сподіваюсь, ви розумієте). Все ок. З дітьми все добре. Умови відповідних договорів виконую. Життя продовжується», — коротко написав музикант.

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Раніше «ФАКТИ» писали про розлучення співачки Анни Трінчер та блогера Олександра Волошина. Їхній шлюб протримався трохи більше року.

Нещодавно про розлучення заявив лідер гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець. Вони з дружиною не стали публічно обговорювати свої стосунки.

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Фото: instagram.com/sob4uk

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