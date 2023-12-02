Стрільці зможуть побачити результати своєї діяльності, а Овни — вдатися до мрій: що приготували зірки і погода 2 грудня

Перша субота місяця, 2 грудня, буде сприяти продуктивним заняттям, певні астрологи.



Сьогодні варто згадати свої давні захоплення, це може допомогти відкрити в собі нові таланти, які стануть ключем до майбутнього успіху, вважають фахівці.

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Овен

Мрійливий настрій буде супроводжувати Овнів сьогодні весь день. Однак зірки радять більше уваги приділяти фінансово вигідним справам і реалістичніше дивитися на речі. Якщо вам захочеться змін, поговоріть із цікавою незвичайною людиною або сходіть у ресторан екзотичної кухні.

Телець

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Зосередитися на роботі Тельцям сьогодні нелегко. Їм властива неуважність і романтичний настрій. Внесіть дух суперництва у свої рутинні обов'язки: це підніме ваш тонус і додасть енергії. Не відмовляйте людям, яким потрібна допомога. Добрі справи позначаться на вашому майбутньому.

Близнюки

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Велика кількість справ і планів на 2 грудня може викликати у Близнюків розгубленість. Складіть чіткий план на день, розбийте великі справи на невеликі частини і виконуйте їх крок за кроком. Не витрачайте свій дорогоцінний час на розмови або перерви: ваш діловий настрій може швидко випаруватися.

Рак

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Складні або неприємні справи не вдаватимуться сьогодні зовсім. За можливості відкладіть їх на інший день, а сьогодні присвятіть час тому, що вам дійсно подобається і приносить задоволення. Зірки радять не боятися змін, шукати в них позитивні моменти і думати про майбутнє.

Лев

День чудово підходить для планування майбутніх справ, розстановки пріоритетів, обмірковування деталей. 2 грудня Левам не варто починати нічого нового, краще закінчити те, що давно чекає свого часу, виконати свої обіцянки. Займіться побутовими питаннями, зробіть прибирання.

Діва

Вдалий час для зміни інтер'єру, перестановки, косметичного ремонту. Затишок у вашому домі благотворно вплине на настрій і працездатність. Чим би ви не займалися, проявляйте творчий підхід, експериментуйте, шукайте щось нове. Робіть перерви, щоб самопочуття не погіршилося.

Терези

Постарайтеся провести день із людьми, які вас приваблюють або надихають. Від них ви можете почути цікаву ідею або пропозицію, яку пізніше можна буде вдало реалізувати. Економте свій час, обмежте непотрібне спілкування і займайтеся першорядними справами.

Скорпіон

Зірки рекомендують Скорпіонам присвятити день плануванню і виробленню нових цілей. Продумайте свої дії, розставте пріоритети, складіть детальний список справ. Також уваги потребують ваші фінанси: не витрачайте занадто багато, щоб незабаром не довелося брати в борг.

Стрілець

Щоб було простіше втілювати в життя свої ідеї, розбийте їх на невеликі частини і рухайтеся до успіху крок за кроком. Це допоможе Стрільцям ставити собі легкодосяжні цілі і бачити результат своєї діяльності. Сьогодні ви можете відчути деякі зміни, які вже входять у ваше життя.

Козоріг

Зірки впевнені, що 2 грудня Козороги кардинально змінять свою думку або ставлення до якоїсь події чи людини. Не приймайте сьогодні важливих рішень, щоб незабаром не пошкодувати про свій вчинок. Будьте тактовні, прислухайтеся до думки опонента, поважайте його точку зору.

Водолій

Для вас сьогодні буде краще зайняти спостережну позицію і не втручатися в те, що відбувається. Думка, висловлена професійними людьми, стане вам у пригоді в майбутньому. Хороший день для планування і складання списку невідкладних справ. Намагайтеся не загострювати напружених ситуацій.

Риби

Ваше бажання випробувати нові відчуття може втягнути вас у неприємну історію. З обережністю ставтеся до нових знайомств, уникайте сумнівних пропозицій. Зірки радять прислухатися до свого самопочуття, займатися тим, що вас дійсно приваблює, відпочивати.

Свої «сюрпризи» українцям приготувала і природа. Сьогодні по території майже всієї країни, крім півдня, очікується сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, туман, на дорогах подекуди ожеледиця; в західних областях значні опади, повідомили в Укргідрометцентрі.

Температура вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті, Вінниччині, Дніпропетровщині та Луганщині до 7° тепла, у південній частині вночі 5−12° тепла, вдень 9−16°.

Також сьогодні очікується слабка магнітна буря, повідомляє сайт «Метеопрог». Активність рівня G1, тим не менше, може стати причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.



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