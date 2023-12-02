Снігопад на Львівщині: в «Укрзалізниці» повідомили про затримку низки поїздів

Львівщину, як раніше Одещину, накрив сильний снігопад. Наразі там знеструмлено вже понад 300 населених пунктів. Через це деякі поїзди можуть прибувати із затримкою, повідомляють в Укрзалізниці.

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Час затримки нині становить від 30 хвилин до однієї години:

№ 17/18 Харків — Ужгород — на 1 годину 47 хвилин.

№ 265/266 сполученням Ужгород — Ковель — на 1 годину 40 хвилин.

№ 35/36 Одеса-Перемишль — на 1 годину 17 хвилин.

№ 53/54 Київ-Перемишль — на 1 годину 17 хвилин;

№ 7/8 сполученням Київ — Чернівці — на 53 хвилини;

№ 715/716 Перемишль-Київ — на 53 хвилини.

№ 95/96 Київ-Рахов — на 47 хвилин.

№ 5/6 Запоріжжя-Ясіня — на 36 хвилин.

№ 29/30 сполученням Київ-Ужгород — на 35 хвилин.

Нагадаємо, що в жовтні масштабне сходження вантажних вагонів на перегоні Бердичів — Козятин паралізувало залізничне сполучення на Житомирщині і Вінничині.

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