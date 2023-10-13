«Укрзалізниця» змінила маршрути потягів через велику аварію: запізнення — до двох годин
У ніч проти п`ятниці, 13 жовтня «Укрзалізниця» повідомила про чергову велику аварію та зміну маршрутів низки пасажирських потягів.
UPD: Відновлювальні роботи завершено, рух пасажирських поїздів відновлено стандартним маршрутом.
В компанії зазначили, що сталося сходження вантажних вагонів на перегоні Бердичів — Козятин.
Таким чином, через Жмеринку та Підволочиськ із затримкою до 2 годин слідуватимуть наступні поїзди:
- 7 Київ — Чернівці,
- 95 Київ — Рахів,
- 49 Київ — Трускавець.
Поїзд 23 Київ — Хелм прямує зміненим маршрутом через Коростень і Шепетівку із затримкою близько 1 години.
Поїзд 78 Ковель — Одеса прямуватиме через Бердичів, Житомир, Фастів, Козятин із затримкою до 3 годин.
Поїзд 6 Ясіня — Запоріжжя слідуватиме через Шепетівку, Коростень і Фастів із затримкою до 3 годин БЕЗ зупинки по станції Бердичів. Пасажирів від Бердичева на цей рейс у дніпровському напрямку довеземо до Фастова поїздом 78 із подальшою пересадкою на придбані місця. Пасажирів цього рейсу ДО Бердичева натомість готуємо до пересадки на поїзд 88 у Фастові.
Нагадаємо, що раніше в «УЗ» повідомляли, що віднині на потягах працюватимуть «таємні агенти» — маршали залізничної безпеки, які контролюватимуть безпекову ситуацію.
Фото зі сторінки «УЗ»339