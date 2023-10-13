«Укрзалізниця» змінила маршрути потягів через велику аварію: запізнення — до двох годин

У ніч проти п`ятниці, 13 жовтня «Укрзалізниця» повідомила про чергову велику аварію та зміну маршрутів низки пасажирських потягів.

UPD: Відновлювальні роботи завершено, рух пасажирських поїздів відновлено стандартним маршрутом.

В компанії зазначили, що сталося сходження вантажних вагонів на перегоні Бердичів — Козятин.

Таким чином, через Жмеринку та Підволочиськ із затримкою до 2 годин слідуватимуть наступні поїзди:

7 Київ — Чернівці,

95 Київ — Рахів,

49 Київ — Трускавець.

Поїзд 23 Київ — Хелм прямує зміненим маршрутом через Коростень і Шепетівку із затримкою близько 1 години.

Поїзд 78 Ковель — Одеса прямуватиме через Бердичів, Житомир, Фастів, Козятин із затримкою до 3 годин.

Поїзд 6 Ясіня — Запоріжжя слідуватиме через Шепетівку, Коростень і Фастів із затримкою до 3 годин БЕЗ зупинки по станції Бердичів. Пасажирів від Бердичева на цей рейс у дніпровському напрямку довеземо до Фастова поїздом 78 із подальшою пересадкою на придбані місця. Пасажирів цього рейсу ДО Бердичева натомість готуємо до пересадки на поїзд 88 у Фастові.

Нагадаємо, що раніше в «УЗ» повідомляли, що віднині на потягах працюватимуть «таємні агенти» — маршали залізничної безпеки, які контролюватимуть безпекову ситуацію.

Фото зі сторінки «УЗ»

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