Українці зможуть отримувати автокредити за пільговими відсотковими ставками: у Зеленського розкрили деталі

Після зміни правил мікрокредитування в Україні планують запустити програму субсидування відсоткових ставок за автокредитами для населення на купівлю зібраних у країні машин.

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Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

«Що ми конкретно плануємо робити як уряд, щоб мотивувати й розвивати автомобільну промисловість у країні… стимулювати й цілеспрямовано підвищувати попит на автомобілі, які спеціально збирають в Україні», — сказав він.

Шурма пояснив, що зараз в Україні досить високі відсоткові ставки, що робить кредит для населення занадто дорогим.

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«Тому найближчим часом ми запустимо програму субсидування відсоткових ставок, яка дасть змогу громадянам отримувати автокредити за пільговими відсотковими ставками», — зазначив він.

Наступним кроком заступник голови ОП назвав консолідацію закупівель держорганів і купівлю продукції місцевих виробників, щоб мотивувати їх і збільшити виробництво. Шурма нагадав, що наразі держава є великим гравцем в економіці і формує, за його оцінками, до 50% загального попиту в країні.

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Третім кроком він назвав створення податкового режиму для внутрішнього виробника електромобілів, з яким він міг би конкурувати з їхнім імпортом, що практично звільнений від сплати зборів, ПДВ, акцизів і мит.

Загалом Шурма зазначив, що зацікавленість України в розвитку автомобільної промисловості пов’язана з тим, що автопром є одним із основних елементів економіки, формуючи робочі місця, податки, внесок у ВВП, у платіжний баланс, у якому зараз імпорт автомобілів, можливо, є однією з найбільших статей.

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На думку заступника голови ОП, в автопрому в Україні є майбутнє, оскільки країна має досить ємний внутрішній ринок.

«У найгірші періоди він знижується до 200 тисяч автомобілів. У найкращі періоди це було близько 600 тис. легкових автомобілів на рік, і все це без належних фінансових інструментів, що дають змогу людям отримати конкурентоспроможний кредит за конкурентоспроможними ставками», — описав його Шурма.

Він додав, що в України також є всі необхідні комплектуючі для виробництва і складання автомобілів у країні, і вже є безліч виробників комплектуючих, які постачають деталі та комплектуючі всім найбільшим автомобільним корпораціям світу.

За словами заступника голови ОП, Україна також володіє кваліфікованими людьми, які навчені, мають інженерну освіту.

«І у нас є всі необхідні мінерали для автомобілів майбутнього, особливо коли ми говоримо про літій, про графіт, які є ключовими хімічними елементами для основного компонента автомобілів майбутнього — електромобілів», — наголосив Шурма.

Він зазначив, що в уряді вірять в електромобілі, тому в політиці стимулювання буде робитися все, щоб перевести виробництво і споживання на електромобілі та локалізувати їх виробництво в Україні.

А тим часом компанії-імпортери розповіли, які іноземні кросовери з’являться на українському ринку у 2024 році.

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