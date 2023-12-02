Дуже красива закуска на святковий стіл від блогерки-красуні з котом: рулет з буряка з оселедцем
Українська фудблогерка-красуня Alina Foodee вже розпочала підготовку до новорічних свят і чи не щодня пропонує своїм шанувальникам новий барвистий рецепт.
Цього разу вона поставила собі за мету приготувати по-новому закуску з оселедцем і буряком, покликавши на допомогу «експерта» — домашню улюбленицю Лолу.
З її «порадами» класичне поєднання набуло форми жовтогарячого бісквітного рулету з рибною начинкою.
Для бурякового бісквіту візьміть:
- буряк (його можна відварити у солодкуватій воді) — 250 г
- яйця — 3 шт
- сіль — 0,5 ч. л
- рослинна олія — 1 ст. л
- борошно — 80 г
Для начинки:
- оселедець — 1 шт. (або 2 філе)
- вершковий сир (наприклад, Almette) — 300 г
- гірчиця у зернах — 2 ч. л
- червона цибуля — 0,5 шт
- зелена цибуля
А порадами з приготування смаколика фудблогерка поділилася на відео.
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