«Рулетики зі скумбрії» і «Рибка під шубою»: неймовірно смачні та «шалені» закуски на святковий стіл
Різдво та Новий рік — особливі свята для українців, коли кожна господиня намагається порадувати своїх рідних і гостей незвичайними стравами — таким, як «Білосніжка» або «Марфа».
Не меншою окрасою новорічного столу станіть і «Рулетики зі скумбрії» від українських кулінарів, та «Рибка під шубою» від Людмили Борщ.
«Рулетики зі скумбрії» без сумніву, припадуть до смаку вашим гостям завдяки своєму неповторному смаку та ситності", — пишуть автори рецепту на сайті «Майстерня ідей».
Для приготування знадобляться:
- скумбрія с/м — 5 шт.
- сіль — до смаку
- чорний перець — за смаком
- сік лимона — за смаком
Для начинки:
- морква — 200г
- цибуля — 200г
- кетчуп — 1,5 ст. л.
- сіль — 1/3ч. л.
- чорний перець — за смаком
Приготування
Починаємо з підготовки начинки: дрібно нарізаємо 3 цибулини та 3 моркви натираємо на великій тертці. На розпеченій сковороді з олією обсмажуємо цибулю до прозорості, потім додаємо моркву і продовжуємо тушкувати овочі до їх повної готовності. Овочеву суміш перекладаємо в миску, додаємо 1,5 столові ложки томатного кетчупу, приправляємо сіллю та чорним перцем до смаку і ретельно перемішуємо.
Далі у скумбрії зрізаємо голову, плавці та хвіст, акуратно робимо поздовжній надріз, не доходячи до кінця, і видаляємо кістки.
Наступний етап — підготовлену рибу солимо, перчимо до смаку і збризкуємо свіжим лимонним соком. На один край філе рівномірно розподіляємо овочеву начинку і туго загортаємо в рулет, фіксуючи дерев’яною шпажкою.
Запікаємо рибні рулети в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 20−25 хвилин.
Своєю чергою, відома кулінар Людмила Борщ також впевнена, що святкова закуска з оселедця підкорить як членів сім'ї та гостей своїм незвичайним смаком.
«Закуска готується легко, просто та швидко. Вона відмінно підійде для будь-якого свята і буде шикарною прикрасою будь-якого святкового столу. Без неї жодне застілля у нас не обходиться, гості дуже її люблять. Просто відпад, шалена закуска», — вважає відома кулінарка.
Для приготування підготуйте
- оселедець слабосолений — 1 шт.
- цибуля — 1 шт.
- майонез — 100 г.
- сметана — 100 г.
- сир — 100 г
- сік лимона
- олія
- часник, кріп
- сіль, перець.
А сам процес досить простий — його Людмила Борщ показала на відео.
Також нагадаємо, що свої «секретики» для приготування страв на Різдво та Новий рік має і Тетяна Литвинова — це «млинцевий салат» та «закуска по-французьки».