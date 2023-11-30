«Рулетики зі скумбрії» і «Рибка під шубою»: неймовірно смачні та «шалені» закуски на святковий стіл

Різдво та Новий рік — особливі свята для українців, коли кожна господиня намагається порадувати своїх рідних і гостей незвичайними стравами — таким, як «Білосніжка» або «Марфа».

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Не меншою окрасою новорічного столу станіть і «Рулетики зі скумбрії» від українських кулінарів, та «Рибка під шубою» від Людмили Борщ.

«Рулетики зі скумбрії» без сумніву, припадуть до смаку вашим гостям завдяки своєму неповторному смаку та ситності", — пишуть автори рецепту на сайті «Майстерня ідей».

Для приготування знадобляться:

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скумбрія с/м — 5 шт.

сіль — до смаку

чорний перець — за смаком

сік лимона — за смаком

Для начинки:

морква — 200г

цибуля — 200г

кетчуп — 1,5 ст. л.

сіль — 1/3ч. л.

чорний перець — за смаком

Приготування

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Починаємо з підготовки начинки: дрібно нарізаємо 3 цибулини та 3 моркви натираємо на великій тертці. На розпеченій сковороді з олією обсмажуємо цибулю до прозорості, потім додаємо моркву і продовжуємо тушкувати овочі до їх повної готовності. Овочеву суміш перекладаємо в миску, додаємо 1,5 столові ложки томатного кетчупу, приправляємо сіллю та чорним перцем до смаку і ретельно перемішуємо.

Далі у скумбрії зрізаємо голову, плавці та хвіст, акуратно робимо поздовжній надріз, не доходячи до кінця, і видаляємо кістки.

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Наступний етап — підготовлену рибу солимо, перчимо до смаку і збризкуємо свіжим лимонним соком. На один край філе рівномірно розподіляємо овочеву начинку і туго загортаємо в рулет, фіксуючи дерев’яною шпажкою.

Запікаємо рибні рулети в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 20−25 хвилин.

Рибні рулети

Своєю чергою, відома кулінар Людмила Борщ також впевнена, що святкова закуска з оселедця підкорить як членів сім'ї та гостей своїм незвичайним смаком.

«Закуска готується легко, просто та швидко. Вона відмінно підійде для будь-якого свята і буде шикарною прикрасою будь-якого святкового столу. Без неї жодне застілля у нас не обходиться, гості дуже її люблять. Просто відпад, шалена закуска», — вважає відома кулінарка.

Для приготування підготуйте

оселедець слабосолений — 1 шт.

цибуля — 1 шт.

майонез — 100 г.

сметана — 100 г.

сир — 100 г

сік лимона

олія

часник, кріп

сіль, перець.

А сам процес досить простий — його Людмила Борщ показала на відео.



Також нагадаємо, що свої «секретики» для приготування страв на Різдво та Новий рік має і Тетяна Литвинова — це «млинцевий салат» та «закуска по-французьки».

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