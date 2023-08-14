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Книга рецептів

Шоколадний пиріг за копійки від красуні з «ляльковим голосом»: без молока, сметани та вершкового масла (відео)

18:55 14 серпня 2023
Шоколадний пиріг

Українська фудблогерка Alina Foodee щедро ділиться з підписниками свого YouTube-каналу домашніми рецептами десертів, нескладних у приготуванні, але які можуть задовольнити смак навіть вишуканих гурманів.

Її новий рецепт шоколадного пирога сподобався фоловерам саме своїм багатим смаком, до того ж у них відкрилася можливість для самостійних експериментів — адже просочення та крем зроблять таку основу чудовим тортом.

Для приготування випічки знадобляться:

  • яйця — 2 шт.
  • сіль — щіпка
  • цукор — 130 г
  • олія без запаху — 70 г
  • борошно — 170 г
  • розпушувач — 5 г (1 ч.л. з гіркою)
  • какао — 40 г
  • сода — ¼ ч.л.
  • окріп — 130 г

Глазур :

  • цукор — 85 г
  • крохмаль або борошно — 10 г
  • какао — 20 г
  • олія без запаху — 35 г

Приготування

Збийте яйця з цукром до білого кольору (яйця повинні бути кімнатної температури, так вони краще зіб'ються), додайте олію.

Змішайте сухі інгридієнди: борошно, порошок какао, розпушувач та соду. У цьому рецепті використовують і розпушувач, і сода (остання покликана нейтралізувати кисле середовище в какао).

Просіяне борошно з какао та розпушувачем додаємо у збиту яєчну масу.

Добре вимішуємо на середніх оборотах міксера.

Додаємо в тісто 130 г окропу.

Виливаємо тісто у форму діаметром 20 см, застелену пергаментом.

Випікається пиріг при температурі 180 °C протягом 40 хвилин (орієнтовно).

Готовність пирога можна перевірити за допомогою дерев'яної шпажки.

Виймати його з форми краще вже трохи остиглим.

Поливаємо гарячою глазур'ю, звареною на основі води, какао та рослинної олії (за бажання воду можна замінити на молоко, а масло — на вершкове).

Частуйтесь!

Зверніть увагу також на рецепт смачного полунично-шоколадного торта від дієтологині Світлани Фус.

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