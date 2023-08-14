Шоколадний пиріг за копійки від красуні з «ляльковим голосом»: без молока, сметани та вершкового масла (відео)
Українська фудблогерка Alina Foodee щедро ділиться з підписниками свого YouTube-каналу домашніми рецептами десертів, нескладних у приготуванні, але які можуть задовольнити смак навіть вишуканих гурманів.
Її новий рецепт шоколадного пирога сподобався фоловерам саме своїм багатим смаком, до того ж у них відкрилася можливість для самостійних експериментів — адже просочення та крем зроблять таку основу чудовим тортом.
Для приготування випічки знадобляться:
- яйця — 2 шт.
- сіль — щіпка
- цукор — 130 г
- олія без запаху — 70 г
- борошно — 170 г
- розпушувач — 5 г (1 ч.л. з гіркою)
- какао — 40 г
- сода — ¼ ч.л.
- окріп — 130 г
Глазур :
- цукор — 85 г
- крохмаль або борошно — 10 г
- какао — 20 г
- олія без запаху — 35 г
Приготування
Збийте яйця з цукром до білого кольору (яйця повинні бути кімнатної температури, так вони краще зіб'ються), додайте олію.
Змішайте сухі інгридієнди: борошно, порошок какао, розпушувач та соду. У цьому рецепті використовують і розпушувач, і сода (остання покликана нейтралізувати кисле середовище в какао).
Просіяне борошно з какао та розпушувачем додаємо у збиту яєчну масу.
Добре вимішуємо на середніх оборотах міксера.
Додаємо в тісто 130 г окропу.
Виливаємо тісто у форму діаметром 20 см, застелену пергаментом.
Випікається пиріг при температурі 180 °C протягом 40 хвилин (орієнтовно).
Готовність пирога можна перевірити за допомогою дерев'яної шпажки.
Виймати його з форми краще вже трохи остиглим.
Поливаємо гарячою глазур'ю, звареною на основі води, какао та рослинної олії (за бажання воду можна замінити на молоко, а масло — на вершкове).
Частуйтесь!
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