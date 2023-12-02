Потрібні люди з джойстиками, а не з автоматами: Бутусов розповів, як змінити ситуацію на фронті

Військовий оглядач Юрій Бутусов, який постійно буває на передовій, вважає, що на фронті потрібно збільшувати не кількість людей з автоматами, на що направлені мобілізаційні заходи зараз, а кількість людей з джойстиками, з екранами, які керують дронами та системами озброєння.

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Про це він сказав в етері Radio NV.



Зміни в системі мобілізації, вважає журналіст, повинні бути орієнтовані на збільшення технологічної компоненти в українській армії.

За словами Бутусова, у війську потрібно змінювати організаційно-штатну структуру, оскільки вона не відповідає умовам ведення сучасних бойових дій, які побудовані на техніці, на застосуванні сучасних оптико-електронних систем розвідки, на масовому застосуванні дронів і на тому, що зараз бойові дії ведуться на достатньо обмеженій ділянці фронту.

«Потрібно зміни в організаційно-штатній структурі, які дозволять збільшити компонент технічний, технологічний в армії і зменшити таким чином навантаження на піхоту. У нас постійно витрата штурмовиків, постійно витрата піхотинців. А вона через що? Через те, що ми змушені воювати піхотою замість того, щоб збільшувати кількість технологій й воювати більше дронами, і нам треба перебудовуватись», — вважає Бутусов.

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На думку військового оглядача, збільшення кількості людей з джойстиками приведе до того, що мобілізація буде проходити більш адекватно, втрати будуть зменшені, і таким чином буде впорядковане поповнення військ, ротація, відпочинок людей.

«Це все потребує системних змін», — резюмував Юрій Бутусов.

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Як відомо, воєнний стан та загальна мобілізація триватимуть щонайменше до 14 лютого наступного року. «ФАКТИ» писали про те, кого можуть мобілізувати у грудні цього року.

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