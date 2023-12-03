Вночі ППО відбило чергову атаку дронів на Старокостянтинів, а на фронті темп бойових дій знизився через погану погоду

Якщо напередодні ворог атакував дронами-камікадзе Одещину, то у ніч проти неділі, 3 грудня, основним напрямков удару був Старокостянтинів на Хмельниччині.

РЕКЛАМА

Як зазначають в командуванні Повітряними Силами ЗСУ, противник атакував 12-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з району Приморсько-Ахтарськ (рф), які запускалися у кілька хвиль та заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область.

«Саме на Миколаївщині, в зоні відповідальності повітряного командування „Південь“, більшість „шахедів“ було знищено протиповітряною обороною. Решта прямували у північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині», — зазначили в командуванні ПС ЗСУ.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 10 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

РЕКЛАМА

З території Білгородщини (рф) по Україні було запущено керовану авіаційну ракету Х-59, яка не досягла своєї цілі.

Загалом протягом доби ворог завдав 3 ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомляють в Генштабі. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

РЕКЛАМА

Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де силами оборони відбито 7 атак.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де силами оборони відбито 4 атаки.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 21 атаку. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 25 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 11 атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах південно-східніше Вугледару, західніше Старомайорського Донецької області, де нашими воїнами відбито 3 атаки.

На Запорізькому напрямку противник 12 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

На Херсонському напрямку українські підрозділи надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра.

Протягом минулої доби підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 3 складам боєприпасів та 4 артилерійським засобам противника.

РЕКЛАМА

Фото Генштабу

Тим часом в Інституті вивчення війни стверджують, що погодні умови впливають на ситуацію на фронті, дещо уповільнюючі бойові дії, але не зупиняючи їх.

Експерти ISW, посилаючись на російських військових «блогерів» зазначають вплив сильного вітру на роботу екіпажів безпілотників та артилерії зс рф на початку грудня, а також ускладнення пересування піхоти та техніки через розмиті дороги у Запорізькій області.

Нагадаємо, що начальник Генерального штабу — головнокомандувач ЗСУ у 2014−2019 роках генерал Віктор Муженко, аналізуючи стан справ, наголошував на необхідності переформатування фронту та переходу до стратегічно активної оборони.

Фото з мережі

46

Читайте нас у Facebook та Instagram