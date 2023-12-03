«Полонених більше не буде»: товариші по службі розстріляних окупантами бійців ЗСУ мають намір помститися

Сержант ЗСУ Олександр Колим повідомив, що бійці, розстріл яких російськими окупантами був знятий з БПЛА, були з його підрозділу.

«Стосовно розстрілу двох побратимів з мого підрозділу. Вони загинули героїчно! Вели бій до останнього набою! Їх було не двоє, а група. Сьогодні дуже важкий день для мого підрозділу. Помстимось за кожного Воїна», — написав він на своїй сторінці у соцмережах та додав: «Більше полонених не буде».

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Його фоловери висловлювали шану загиблим бійцям та задавали риторичні запитання щодо ставлення до таких воєнних злочинів з боку міжнародних інституцій, яким «ніколи», бо «ображають бойовиків ХАМАС».

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Тим часом стало відомо, що окупанти, які вчинили воєнний злочин, були ліквідовані. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш. «Усі ліквідовані», — зазначив він та додав, що зайняті росіянами позиції були «накриті» ЗСУ.

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Нагадаємо, що нещодавно на відео були зафіксовані загиблі полонені бійці ЗСУ. У нацгвардійців були зв`язані руки.

Фото — скріншот

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