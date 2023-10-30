Руки зв'язані за спиною: окупанти розстріляли українських полонених (фото 18+)

Російські загарбники розстріляли українських полонених. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу «Збройні сили України. Війна з окупантами».

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«Кацапи розстріляли українських полонених. Світ має це бачити. Це сталось кілька днів тому на Токмацькому напрямку. Видно, що воїнам звʼязали руки за спиною, а потім вбили. Судячи з шевронів, це були Нацгвардійці. За них помстилися дуже швидко. Частину мразот вже ліквідовано», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», раніше на сесії Ніжинської міської ради депутати прийняли рішення про перейменування вулиці 3-й мікрорайон на вулицю імені Олександра Мацієвського — Героя України, останніми словами якого були «Слава Україні!». Він став уособленням вірності та незламності нашого народу. Адже під час опублікованого на початку березня відеозапису розстрілу росіянами він дивлячись у вічі ворогам промовив: «Слава Україні!» Після чого пролунала автоматна черга. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецької області. Як вдалося встановити СБУ, воїна розстріляли 30 грудня 2022 року. Тіло повернули додому в лютому.

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