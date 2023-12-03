На Донбасі окупанти розстріляли українських військових, які здавалися в полон через брак набоїв (відео 18+)

Загарбники продовжують вчиняти військові злочини, розстрілюючи полонених бійців ЗСУ. І цьому є підтвердження. Як і у випадку зі снайпером 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександром Мацієвським, якого окупанти вбили після слів «Слава України». А нещодавно в районі Степового було розстріляно двох українських солдат, які здавалися в полон

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Відео з розстрілом бійців ЗСУ виклав аналітичний канал DeepState. Ворог зайшов на позиції 45-го ОСБ, окупанти під час зачистки наткнулися на бліндаж, в якому сиділи бійці ЗСУ. Вони були вимушені здаватися через нестачу БК. Відразу як з бліндажу вийшов другий боєць, їх розстріляли.

В коментарі «Українській правді» речник ОСУВ «Таврія» Олександр Штупун зазначив, що російські окупанти щоденно цинічно порушують правила і звичаї ведення війни, назвавши оприлюднене відео кричущим тому підтвердженням. За його словами, цей випадок «проходить відповідні процедури перевірки і документування».

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Український омбудсмен Дмитро Лубінець назвав страту тих, хто здається у полон, — воєнним злочином та черговим порушенням Женевських конвенцій.

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«Воїни були обеззброєнні, а їхні руки — піднятими до гори. Вони не несли жодної загрози! Російська сторона мала взяти їх у полон та надати статус військовополонених», — зазначив він та додав, що звернеться з цього приводу до міжнародних інституцій.

«рф повинна понести покарання за кожен подібний випадок страти українських військових, які здаються у полон! Зазначу, що вони не поодинокі — це вбивство і бійця Олександра Мацієвського та інших військових, які здавалися у полон. Це і публічна страта військовополонених в Оленівці! Я вважаю, що наші правоохоронні та розвідувальні органи зможуть встановити тих російських військовослужбовців, які вчинили цей злочин. Водночас зазначу, що такі злочини — це відповідальність і вищого керівництва рф. Покарання мають понести всі», — підкреслив він.

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В Офісі генпрокурора заявили про пропочаток досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що нещодавно у мережу виклали кадри з розстріляними окупантами українськими полоненими, у яких були зв`язані руки. За деякими даними, це сталося на Токмацькому напрямку.

Фото — скріншот

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