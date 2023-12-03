«путін зрозумів, що йому не потрібно грати в любов народу»: політолог — про те, чому вибори в росії важливі для України

Політичний експерт Вадим Денисенко, який раніше пояснив, чому путіну не вигідна «війна в довгу», розповів про значення президентських виборів в росії для України.

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«Вибори в рф. Чому вони важливі для нас?

Говорячи про березневі вибори путіна у нас зосереджуються лише на двох аспектах: на тому, що путін виграє і тому це не цікаво та на тому, що путіну, під вибори, потрібно взяти хоч якийсь населений пункт (поки в його планах це Авдіївка).

Насправді, такий підхід є величезним спрощенням всього того, що відбувається зараз у російській політичній системі.

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Почнемо з того, а «про що ж ці вибори?». І відповідь тут значно виходить за рамки простого вкидування бюлетенів і доведення результату до «більше 80%». Це вибори про утворення нової системи управління, яку сміливо ми можемо називати абсолютизм. Після маршу пригожина путін несподівано для себе зрозумів, що в елітах не існує навіть натяку на змову. І ще він зрозумів, що йому не потрібно надалі бавитися в таку умовність, як любов народу. Народ, як виявилося, і так нікуди не дінеться, бо в нього нема ні ідеологічної альтернативи, ні якогось конкурента для самого путіна. І тому, в трикутнику «любов-договір-страх» путін, сміливо відкинув на другий план любов і ставить на страх. Народ, при цьому, погодився зі створенням залізної завіси і переходом до радянської системи контролю за населенням, але без створення ГУЛАГу (така репресивна машина в нинішніх умовах просто економічно не вигідна і тому вона не буде відтворюватися). В цілому — новий суспільний договір (проміжковий) передбачатиме повний контроль держави над населенням (включно з відправкою на фронт) в обмін на збереження «вєлічія» і підтримки мінімального набору необхідних економічних благ (треба потерпіти в обмін на збереження статусу великої країни і не сильного погіршення життя).

Але не це найголовніше. Найголовніше те, що цими виборами, путін повністю обнуляє всі попередні договори з елітами. Еліти це розуміють, але вони заручники страху і системи, яку вони і створили. Це не значить, що відразу після виборів полетять голови. Але це значить, що кожен висопоставлений гравець знає: та система балансів і рівноваг, яка працювала раніше більше не працює. А якою буде ця нова система — ще невідомо.

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З великою долею імовірності ми можемо говорити, що автором цієї майбутньої системи, яку можна вважати системою пізнього путіна — транзиту до постпутіна є Сергій Кірієнко, який дуже хотів би стати в межах цієї системи сірим кардиналом. І, між іншим, за основу він бере не модель СРСР, а сучасну модель КНР (і тут росіяни не готові вигадати щось нове), але при цьому, він її максимально примітивузує.

Одним словом, якщо коротко десь так. Більш розгорнутий аналіз буде за місяць. В січні хочу разом з Ділова Столиця зробити великий і ґрунтовний прогноз «росія-2024».

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А для всіх тих, хто зараз в коментах почне писати: «І що нам з того?», рекомендую подивитися попередній пост з аналізом стосунків росія — Китай, де чітко доведено, що головний наш міф про захоплення Сибіру китайцями є міфом", — написав він.

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