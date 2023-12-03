Мали їхати на війну в Україну: російські солдати самі себе підірвали

Російська армія несе втрати не лише на полі бою, а й в тилу. Так, стало відомо про НП на полігоні поблизу Кузьмінського в Ростовській області. Там морські піхотинці одного з підрозділів, очевидно, підірвали самі себе з необережності. Військові грілися біля вогнища та готували їжу. І геть забули про боєприпаси, які лежали неподалік.

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Згідно з повідомленням видання DW.com, граната, що використовувалася для протитанкового захисту, закотилася у вогнище і вибухнула. Внаслідок цього загинуло 12 осіб. За даними російських ЗМІ, солдати були найманцями з Владивостока, яких готували до участі в агресивній війні проти України.

Згідно з повідомленнями у телеграм-каналах, солдати входили до складу 155-ї бригади морської піхоти, яка належить до Чорноморського флоту росії.

Повідомляється, що інцидент стався 3 листопада. З 20 солдатів, що розпалили багаття поруч зі складом боєприпасів, вісім осіб загинули одразу, ще четверо пізніше померли в лікарні. Було ще чимало поранених.

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Наступного дня один з бійців, який перебував на полігоні, розповів про нещасний випадок російським ЗМІ. Перевірити інформацію вдалося лише наприкінці листопада. Однак офіційної заяви від російських військових досі не було.

Додамо, що 155-та бригада морської піхоти вже зазнала важких втрат в Україні. Рік тому члени підрозділу у відкритому листі поскаржилися на те, що вони потрапили в засідку на Донеччині та протягом чотирьох днів втратили близько 300 вбитих, поранених і зниклих безвісти, а також половину техніки.

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Крім того, контрактники саме 155-ої бригади Станіслав Рау та Антон Сопов здійснили жорстоке вбивство родини у Волновасі Донецької області.

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