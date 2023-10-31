Вбивали з приладами нічного бачення та глушниками: встановлено особи вбивць української родини у Волновасі
Російські журналісти ідентифікували особи окупантів, які жорстоко вбили всю родину в непідконтрольній Україні Макіївці (Донецька область). Цими нелюдами виявилися контрактники 155-ої бригади Морської піхоти Тихоокеанського флоту Станіслав Рау та Антон Сопов.
Примітно, що вони вважалися зразково-показовими військовослужбовцями, про них знімали сюжет на росТВ, їх вшановував особисто губернатор Камчатського краю.
Як відомо, раніше ЗМІ писали, що вбивця діяв поодинці.
Розправі передувала сварка одного з убитих з кадировцями, які намагалися віджати його будинок.
«Так виглядає „захист людей Донбасу“ у виконанні російської армії. При цьому російська влада продовжує доводити, що „Буча фейк“ і там їхня армія такого зробити не могла», — наголосив український журналіст Денис Казанський.
Нагадаємо, що учасники так званої «сво» продовжують творити звірства і у власній країні — після того, як «вагнерівець» зґвалтував у Новосибірську відразу двох дітей, у російській Карелії за звинуваченням у вбивстві шести осіб заарештовано колишнього «вагнерівця», раніше засудженого 37- літній Ігор Софонов.278