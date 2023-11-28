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Втрати росії за останні тижні дуже високі: йдеться в аналітичному звіті Міноборони Британії

20:45 2 грудня 2023
ЗСУ

За оцінками британських військових експертів, втрати Москви в Україні за останні тижні були більшими, ніж будь-коли раніше в російській агресивній війні. Про це йдеться у щоденному розвідувальному звіті Міністерства оборони в Лондоні. Додамо, що за оцінками Генштабу, з початку вторгнення росії ЗСУ ліквідували більше 326 тисяч загарбників.

Цифри українського Генштабу, згідно з якими в листопаді в середньому понад 900 російських солдатів гинули або отримували поранення щодня, не можуть бути перевірені, але є правдоподібними, згідно з доповіддю на X (раніше Twitter), в якій йдеться про те, що найвища кількість щоденних російських втрат на сьогоднішній день становила в середньому близько 770 в день. Це було в березні цього року, в розпал російських атак на місто Бахмут.

На думку британців, наступ на Авдіївку на сході Донбасу був головною причиною високих російських втрат у листопаді.

Раніше повідомлялося, що незважаючи на всі зусилля ворога, ЗСУ продовжують утримувати Авдіївку на Донбасі та позиції на лівобережжі Херсонщини.

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