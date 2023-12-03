В Україні триває загальна мобілізація. Державні органи, а також підприємства, установи та організації, незалежно від їх підпорядкування та форми власності, повинні організовувати і безпосередньо вести персональний облік військовозобов'язаних, що в них працюють, зазначає адвокат Олександр Головченко.

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«Нагадуємо, що до складу військовозобов'язаних належать: допризовники — особи, які підлягають приписці до призовних дільниць; призовники — особи, приписані до призовних дільниць; військовослужбовці — особи, які проходять військову службу; військовозобов'язані — особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави; резервісти — особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період, — пояснює Олександр Головченко. - Підприємства, установи, організації, заклади освіти незалежно від підпорядкування і форми власності щороку у строки та в порядку, встановлених Кабміном, ЗОБОВ'ЯЗАНІ подавати до відповідних ТЦК та СП списки громадян України, які підлягають приписці до призовних дільниць (частина 5 статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу»).

Станом на сьогодні подання таких списків регулює Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487″.

Отже роботодавці мали обов'язок складати і подавати щороку до 1 грудня до ТЦК та СП списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць. До призовних дільниць щороку протягом січня — березня приписуються допризовники, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Приписка проводиться районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання (частина 3 статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу»).

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«Тож за списками, які подають роботодавці та заклади освіти, ТЦК та СП приписують наступного року до призовних дільниць юнаків, яким у рік приписки виповнюється 17 років, — продовжує адвокат. — Роботодавець під час приймання на роботу має перевірити наявність у потенційного працівника військового квитка з актуальними обліковими відомостями. Кожен роботодавець і на державному, і на приватному підприємстві має вести облік військовозобов’язаних і передавати до ТЦК та СП (військкоматів). Також потрібно актуалізувати зміни, якщо, наприклад, працівник одружився, пішов на навчання, отримав інвалідність. Роботодавець обов’язково має перевірити та облікувати один з таких документів: посвідчення про приписку (приписне свідоцтво) — для призовників; військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного — для військовозобов’язаних, військовий квиток — для резервістів».

Адвокат нагадує: порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в особливий період тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5100 до 8500 гривень).

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Раніше адвокат Антон Маринич пояснив, за яких обставин можуть мобілізувати раніше 18 років або після 60 років.

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