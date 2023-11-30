Військкомати почали збирати списки 17-річних школярів: що відомо

В той час як на Волині повістки почали отримувати пенсіонери, в інших областях України всіх 17-річних юнаків (в тому числі й учнів середніх шкіл) мають поставити на військовий облік. Списки таких школярів мають бути подані до ТЦК (військкомату).

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Про те, чому школи мають подавати до ТЦК списки 17-річних учнів, розповіла адвокат Марина Бекало.

Така норма не з'явилася з початком війни, вона існувала і раніше, каже юристка. Усі юнаки віком від 16 до 18 років вважаються допризовниками. При цьому за законом усі чоловіки у статусі військовозобов'язаних, резервістів та призовників повинні перебувати на військовому обліку. Тому фактично військовий облік починається із 16 років. Відповідно до закону, на військовий облік мають бути поставлені юнаки у рік досягнення ними 17-річчя. Тобто можуть поставити і 16-річних, якщо їм до кінця поточного року має виповнитися 17.

Не становлять винятку і школярі. Їх також, як і, наприклад, учнів ПТУ чи студентів, беруть на військовий облік до ТЦК. Таким чином, багато старшокласників, яким вже є 17 років або незабаром має виповнитися, повинні перебувати на обліку в ТЦК. У цьому немає нічого протиправного і все здійснюється в рамках закону. Просто зараз до цього ставляться особливо ретельно, оскільки в країні йде війна і триває загальна мобілізація.

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При цьому мобілізації підлягають лише військовозобов'язані громадяни, а не призовники. А військовозобов'язаними більшість стає лише після призову на строкову військову службу. Та оскільки зараз строкову службу скасували, то в Україні майже не мобілізують чоловіків призовного віку. На сьогодні він становить від 18 до 27 років. Тобто граничний вік, до якого чоловіка ще вважають призовником, становить 27 років.

Однак фронту потрібні молоді люди, які легко навчаються і перебувають у хорошій фізичній формі. На жаль, бійці, яким добряче за 40, а то й за 50, уже менш рухливі і, як правило, з букетами хвороб. Тому зараз хочуть знизити призовний вік до 25 років, щоб отримати додатковий мобілізаційний ресурс із молодих чоловіків віком від 25 до 27 років. Найімовірніше, найближчим часом такий закон набуде чинності.

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Нагадаємо, що також найближчим часом планується розширення прав військкоматів. Зокрема, вони зможуть перевіряти документи у всіх чоловіків призовного віку, а також виписувати повістки прямо на вулиці.

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