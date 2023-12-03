Завжди носіть із собою мініпляшечку зі зволожувальним кремом: як запобігти сухості рук взимку

Настали зимові холоди, й це означає суху шкіру обличчя з потрісканими губами та обвітрені руки. А вдома обігрівачі висушують повітря, тому наша шкіра не має часу на перепочинок. При цьому використання деяких «народних методів» може тільки погіршити стан. Як запобігти сухості рук, розповіли у виданні regionalservices.co.uk.

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Немає нічого кращого, ніж спонтанно кинути сніжку в друга або разом з ним зліпити сніговика в саду. Але торкатися снігу не варто. Він висмоктує вологу з ваших рук і, якщо ви не будете обережними, може спричинити легкі холодні опіки. Навіть перебування в приміщенні може висушити ваші руки. Обігрівач, піч або камін забирають вологу з повітря і виводять її з вашої шкіри. Ось чому навіть люди, які не бувають на свіжому повітрі, відчувають сухість шкіри взимку.

Якщо ви прибираєте в будинку, особливо остерігайтеся в холодну пору року агресивних чистячих засобів — вони можуть спричинити розтріскування шкіри рук навіть від слабкого хімічного впливу. Працюючи з миючими засобами, одягайте захисні рукавички. Ви можете вдягати щільні гумові або одноразові хірургічні, залежно від того, що вам зручніше. Просто мінімізуйте вплив хімічних речовин на руки. Запустіть вдома зволожувач повітря.

Коли ви відкидаєте сніг або граєте на вулиці, завжди одягайте рукавички. Знайдіть міцну пару зимових робочих рукавичок, які мають захищену долоню для захоплення, ізоляцію та вологостійкість. Це захистить ваші руки від снігу, вітру та тертя в холодну погоду.

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Якщо ваші руки намокли під час гри або роботи в ожеледицю, негайно висушіть їх. Не дозволяйте кристалам льоду утворюватися на вашій шкірі, оскільки це дуже суха молекулярна реакція і хороший спосіб отримати тріщини на руках.

Використовуйте зволожувальний крем і зволожувальний дезінфекційний засіб. Якщо ваші руки стали дуже сухими, перед наступним використанням крему або засобу для дезінфекції корисно відлущити їх. Використовуйте м'який скраб, суху щітку або мочалку, щоб обережно зняти суху шкіру з зовнішньої сторони рук та інших потрісканих ділянок. Потім нанесіть захисний зволожувальний крем.

Якщо вам важко підтримувати шкіру зволоженою, спробуйте наносити лосьйон або живильну олію для тіла перед сном. Одягніть м'яку бавовняну сорочку або піжаму і лягайте спати. Ви не відчуватимете жирності, а вранці, коли змиєте олію під душем, шкіра буде набагато м'якшою. Після ранкового душу нанесіть шар денного лосьйону, щоб захистити шкіру від зимового вітру та сухого повітря.

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Сухість рук завжди була проблемою в зимові місяці, тому важливо захищати їх, особливо з урахуванням того, що ми часто миємо руки. Носіть із собою мініпляшечку зі зволожувальним кремом і вдягайте хороші рукавички для важких робіт на відкритому повітрі.

Крім того, важливо знати, як правильно користуватися зволожувальним кремом, щоб отримати максимальний ефект.

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