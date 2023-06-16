Не намагайтеся робити це вдома: фахівець назвала народні засоби, які можуть нашкодити

Догляд за шкірою дуже важливий для будь-якої людини, а особливо для жінок. Але деякі «рецепти краси» — хвора тема для будь-якого лікаря-косметолога. Вони були вигадані у той час, коли не було професійної косметики, і люди користувалися підручними засобами, вважає косметологиня Марина Леонгардт.

«Є ствердження, що перекис водню можна використовувати як лосьйон для жирної шкіри. Як точковий засіб перекис можна нанести на запалення, але використовувати як лосьйон не рекомендується, адже він дуже швидко розпушує верхній шар шкіри, а потім так само швидко висушує її. Шкіра стане сухою, роздратованою і стягнутою.

Зубна паста при запаленнях. Паста може лише підсушити ці «неприємності», але не лікує їх. Більш того, нанесений не за призначенням засіб може спровокувати розмноження бактерій, запалення або алергічну реакцію.

Мазь від геморою при набряках та синцях. Так, і таке буває. Засоби від цієї делікатної хвороби дійсно мають дренуючий ефект. Але концентрація діючого компонента настільки висока, що при неконтрольованому застосуванні призводить до дегідратації шкіри.

Настоянку календули, як і перекис, можна локально наносити на вугрі. Але протирання шкіри календулою «до скрипу» призведе до пересушування, зробить жирну і схильну до висипів шкіру ще більш уразливою та чутливою".

Сольовий скраб від чорних точок та вугрів — найнебезпечніший спосіб, додає косметологиня. Сіль відноситься до натуральних абразивів — нарівні з цукром, кавою і перемеленими кісточками фруктів.

«Частинки цих компонентів мають неправильну форму і можуть травмувати шкіру.

Сольовий пілінг може викликати проблеми навіть при незначних ушкодженнях шкіри, які не непомітні для ока. Потрапляючи в ранки і мікротріщини, утворений сольовий розчин викликає печіння і больові відчуття. У результаті ви можете отримати запалену та пересушену шкіру".

Раніше «ФАКТИ» публікували відповідь дерматолога на питання, чим ще небезпечне перебування на сонці: старіння шкіри, опіки, лишай і навіть рак.

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