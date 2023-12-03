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Суспільство та люди

Українці з порушеннями слуху тепер зможуть викликати рятувальників завдяки спеціальному мобільному додатку (відео)

18:23 3 грудня 2023
Екстрений виклик

В Україні, де раніше з'явилися автошколи для людей з інвалідністю, відтепер кожна людина з порушенням слуху, яка опинилася у небезпеці, може абсолютно безкоштовно звернутися за допомогою до Служби порятунку ДСНС, використовуючи мобільний додаток «Перекладач ЖМ». Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

«У розділі „SOS“ додатка з'явився спеціальний ярлик ДСНС. При натисканні на нього відбувається з'єднання з перекладачем жестової мови, який забезпечує комунікацію з рятувальниками ДСНС», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», днями у п’яти областях України запрацював єдиний номер телефонного виклику екстрених служб 112.

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