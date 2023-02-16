В Україні з'являться автошколи для людей з інвалідністю: МВС представило новий проект

В Україні, де цього року ввели нові правила зі складання теоретичного іспиту для отримання прав водія у Сервісних центрах МВС, запустять проект з набуття навичок водіння та отримання посвідчення водія людям з інвалідністю у складі змішаних інклюзивних груп.

«Наш клієнт пройде такі етапи: медико-соціальна експертна комісія; отримання медичної довідки; навчання у автошколі; складання теоретичного іспиту; практична підготовка та іспит», — зазначила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Пропускна спроможність автошкіл для людей з інвалідністю становитиме близько 300 осіб на рік.

Матеріал про те, які нововведення чекають на водіїв в Україні у 2023 році, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з сайту МВС України

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