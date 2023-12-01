На Львівщині запрацював єдиний номер телефонного виклику екстрених служб 112

На Львівщині, як раніше й у Києві, почав працювати комунікаційний центр Служби 112 — віднині за цим номером мешканці регіону зможуть викликати усі екстрені служби: рятувальників, поліцейських, медиків або працівників газової служби.

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Як повідомляють в Міністерстві внутрішніх справ, робота центру пришвидшить процес зʼєднання з екстреною службою та посилює комунікацію між підрозділами. Оператори, які працюють у Львові, володіють англійською, польською, чеською та турецькою мовами.

Також відсьогодні виклик екстрених служб за єдиним номером 112 доступний на Вінниччині, Житомирщині, Черкащині та Чернігівщині.

А вже наступного року планується відкриття таких центрів у Дніпрі та Одесі.

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Раніше у МВС повідомляли, що віднині українці, які знайшли прихисток в Словаччині, можуть відновлювати посвідчення водія у зв’язку із втратою чи викраденням.

Фото — скріншот

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