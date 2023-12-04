Доступна не всім: хто з українських студентів зможе отримувати в 2024 році соціальну стипендію

Згідно з постановою Кабміну, українські студенти продовжать у наступному році отримувати соціальні стипендії, але доступні вони будуть не всім.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

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Такі виплати будуть отримувати:

- особи, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. У такому випадку потрібна підстава виписки з відповідного Єдиного реєстру осіб. Їхні діти, надавши таку виписку чи копію рішення про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України,

- учасники бойових дій та їхні діти. Їм для оформлення соціальної стипендії достатньо надати довідку про безпосередню участь у бойових діях, якщо ще не оформлено посвідчення УБД.

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Якщо паперові документи для призначення стипендії втрачено, орган соцзахисту може використати скановану копію виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією чи медичного висновку про дитину з інвалідністю.

«Такі зміни зумовлені тим, що під час дії воєнного стану в Україні почастішали випадки втрати паперових документів, які необхідні для призначення державної соціальної допомоги», — зазначили в міністерстві.

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Нагадаємо, що зараз студенти отримують:

- ординарну (звичайну) академічну стипендію — 2 000 гривень на місяць;

- академічну стипендію у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні — 2 910 гривень на місяць;

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- ординарну академічну стипендію для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями, визначеними у Переліку — 2 550 гривень на місяць;

- академічну стипендію у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями, визначеними у Переліку — 3 711 гривень на місяць.

Також студентам доступні:

- іменна та академічна стипендії, засновані Кабміном — 4 000 гривень на місяць;

- іменна академічна стипендія Верховної Ради — 4 400 гривень на місяць;

- академічна стипендія президента України — 4 400 гривень на місяць;

- соціальна стипендія для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування — 4 250 гривень на місяць;

- соціальна стипендія для осіб з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування — 4 026 гривень на місяць;

- соціальна стипендія для інших одержувачів соціальних стипендій — 1 180 гривень на місяць.

Як повідомлялось, в Україні за особливі успіхи й досягнення у вивченні української мови та літератури школярі отримують стипендії імені Тараса Шевченка. В цьому році її розмір складає 2720 грн щомісяця.

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