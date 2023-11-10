Українським школярам платитимуть майже 3 тисяч грн на місяць: хто може отримати гроші

Попри ймовірне скасування намірів різкого підвищення зарплат вчителям на поточному тижні Кабінет Міністрів погодив проект указу президента України «Про призначення стипендій імені Тараса Шевченка учням загальноосвітніх навчальних закладів».

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Про це повідомили на сайті Міністерства освіти і науки України.

Згідно з указом президента України № 940 від 2000 року, стипендії імені Тараса Шевченка призначаються учням середніх загальноосвітніх навчальних закладів з метою:

популяризації творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка;

піднесення престижу української мови та літератури у підростаючого покоління.

Строки

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Стипендії імені Тараса Шевченка призначаються строком на один календарний рік — починаючи з 1 вересня кожного року.

Пропозиції щодо кандидатур на здобуття стипендій подаються Міністерством освіти й науки до Кабінету міністрів до 1 червня кожного року. Після цього урядовці готують проект указу, який має розглянути й підписати президент.

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Як отримати

Стипендії імені Тараса Шевченка отримують школярі — за особливі успіхи й досягнення у вивченні української мови та літератури.

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На підставі указу президента щодо призначення стипендій, МОН готує дипломи, які у мирний час вручаються стипендіатам у навчальних закладах (де вони навчаються) під час святкування Дня знань 1 вересня.

Хто й коли виплачує

Стипендії імені Тараса Шевченка виплачуються МОН щомісяця за місцем навчання учнів.

Якщо стипендіат вступає до вищого навчального закладу, стипендію йому виплачують до завершення строку, на який її було призначено (коштом стипендіального фонду ВНЗ).

Розмір стипендії

Згідно з інформацією Кабміну, МОН щомісяця фінансуватиме зазначену стипендію коштом бюджетної програми КПКВК 2 201 080 «Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки й техніки, стипендії переможцям Міжнародних конкурсів» обсягом 326 400 грн.

На сайті також приводиться список лауреатів цього року, які отримують стипендію у розмірі 2720 грн щомісяця.

Нагадаємо, що в держбюджеті на наступний рік Кабмін приготував «сюрпризи» і для вчителів майбутніх стипендіатів — вони зможуть при виході на пенсію отримати відразу 10 місячних виплат.

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