Політолог про справу щодо оборони півдня України: «Не розхитуйте човен, ДБР розбереться»

Розслідування ДБР кримінальної справи щодо організації оборони півдня окремі особи використовують як привід для політичних маніпуляцій. Суспільство очікує чесних відповідей, і правоохоронці мають їх надати. Про це у колонці для Сomments.ua написав Олексій Буряченко, політог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад.

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Звинувачення журналіста Юрія Бутусова на адресу президента Володимира Зеленського у несвоєчасному розгортанні сил тероборони на півдні він назвав «абсолютно маніпулятивним розхитуванням човна».

Олексій Буряченко заявив, що Закон України «Про основи національного спротиву» чітко регулює повноваження та послідовність дій військово-політичного керівництва під час воєнних загроз. Відповідно до нього, безпосереднє керівництво ТрО здійснюється на всій території України Головнокомандувачем ЗСУ через Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.

Експерт закликав дочекатися результатів розслідування, а не «натягувати чергову „сову на глобус“ і звинувачувати усіх підряд». Відповіді на всі питання мають надати правоохоронці — обґрунтовані та публічні.

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«Суспільство вимагає перш за все правди, а не політичних маніпуляцій, пов’язаних зі зміною політичної кон’юнктури! Хтось так сильно намагається зіштовхнути зараз лобами Зеленського та Залужного напередодні такої тяжкої зими… навіщо?» — написав Олексій Буряченко.

Інформацію про нібито намір притягнути до відповідальності двох генералів він назвав такою, що не відповідає дійсності. Адже ДБР раніше офіційно повідомляло, що у цій справі допитувалася величезна кількість людей — від генералів до урядовців.

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Олексій Буряченко також закликав українців не піддаватися провокаціям, «не вірити байкам» і перевіряти інформацію у першоджерелах та законах України.

«Гризня з постійними пошуками винних і маніпуляцією свідомістю взагалі нікому не принесе користі. Зараз не час, почуйте мене! Зараз потрібно показувати нашим друзям та ворогам єдність та принциповість, а не сеанси взаємного голковколювання», — наголосив експерт.

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