Зростання пенсій у 2024 році: хто з пенсіонерів не відчує змін

У Державному бюджеті на 2024 рік, який було ухвалено остаточно в листопаді, передбачається, що прожитковий мінімум для пенсіонерів з 1 січня зросте з 2093 до 2361 гривні, тобто на 268 гривень.

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Отже, найменша пенсія зросте також з 2093 до 2361 гривні. Проте частина пенсіонерів з 1 січня взагалі не відчує жодних змін, пише профільне видання.



Річ у тому, що сьогодні мінімальна пенсія — 2093 гривні. І якщо людина не працює, то її пенсію підтягують щонайменше до 2520 гривень. А якщо людині виповнилося 65 років, і вона має повний стаж (30 років у жінок і 35 років у чоловіків) і не працює, то пенсія підтягується автоматично до 3120 гривень.

Те саме стосується людей віком 80+ зі стажем 20 років у жінок та 25 років — у чоловіків. Також залежно від віку і стажу, мінімальну пенсію підтягують до 2760 або до 3 тисяч гривень.

Все це передбачено постановою Кабміну від 24 лютого 2023 року № 168.

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Отже, коли прожитковий мінімум замість 2093 стане 2361 гривня, то у зазначених вище осіб нічого принципово не зміниться. Може трохи змінитися структура пенсії, її складові, проте загальний розмір пенсії залишиться на колишньому рівні, тобто ті самі 2520, 2760, 3000 або 3120 гривень.

Підвищення відчують передусім ті, хто отримує мінімальну виплату (2093−2100 гривень). А це переважно люди, які отримують не пенсію, а державну соцдопомогу, оформлену в органах соцзахисту.

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