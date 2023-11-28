Зеленський підписав закон про держбюджет на 2024 рік: які в ньому передбачено кошти на пенсії та соціальні виплати

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік.

Про це повідомляється на сайті Ради.

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Основні показники головного фінансового документа країни:

- доходи — 1,768 трлн грн;

- витрати — 3,35 трлн грн;

- дефіцит — 1,57 трлн грн.

Прогноз по реальному ВВП — 4,6%, прогноз щодо інфляції — 9,7%. Курс гривні закладений у розмірі 40,7 грн за долар.

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Виходячи з тексту документа, Кабінет міністрів вирішив підвищити у 2024 році прожитковий мінімум з 2589 гривень до 2920 гривень та мінімальну пенсію з 2093 гривень до 2361 гривень.

Соціальні стандарти зростуть на 12,8%, інфляція очікується на рівні 9,7%.

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Крім того, законом встановлюється з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

- дітей віком до 6 років — 2563 гривні;

- дітей віком від 6 до 18 років — 3196 гривень;

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- працездатних осіб — 3028 гривень;

- працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, — 2102 гривні;

- працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, — 2102 гривні;

- працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури — 1600 гривень;

- осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) — 2361 гривня.

Видатки на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу становитимуть 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%.

Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила бюджет 9 листопада. За закон проголосували 276 депутатів.

Як повідомляли «ФАКТИ», більшості пенсіонерів виплати обіцяють підвищити 1 березня, коли пройде індексація пенсій.

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