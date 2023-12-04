путін довго не протримається, але наступник може бути ще гіршим, — британський генерал

путіну недовго залишилося бути російським лідером, але його наступник може бути ще гіршим. Так вважає колишній глава Генштабу британської армії Майк Джексон, якого ще називають Мачо Джеко. Він впевнений, що з тираном буде покінчено так чи інакше.

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«Для тих з вас, хто хоче побачити володимира путіна збитим з п'єдесталу та деінде, навіть на шість футів вниз, пам'ятайте старий дитячий віршик: „Тримайся міцніше за няньку, бо боїшся чогось гіршого“. Немає жодних гарантій, що наступник путіна не буде таким же авторитарним, як і він», — заявив Майк Джексон The Sun.

Вже давно ходять чутки, що 71-річний путін має серйозні проблеми зі здоров'ям, але очікується, що він виграє свій п'ятий президентський термін наступного року.

Колишній офіцер розвідки керував росією як президент і прем'єр-міністр з 1999 року. Але Майк Джексон впевнений, що його перебування в кремлі наближається до кінця.

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«Єдиний прогноз, який, на мою думку, варто зробити, полягає в тому, що, на мою думку, малоймовірно, що володимир путін так чи інакше втримається на посаді лідера росії», — каже генерал.

Проте, на його думку, війна в Україні має всі ознаки того, що вона буде тривати досить довго. А сам путін не має бажання досягати компромісу, тому що він хоче відновити Радянський Союз.

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«путін не хоче йти на поступки. Він хоче відновити, як він це бачить, старий Радянський Союз і ширший Варшавський договір, — вважає генерал. — Звідси війни в Чечні, Грузії, перша Кримська війна та війна в Україні, яка почалася у 2014 році. Захід, на мою думку, не відреагував на надзвичайні події великодушніше, ніж, на мою особисту думку, він повинен був зробити».

москві, за його словами, потрібно було запропонувати два папери. Одна — заявка в НАТО. Інша — в ЄС.

«На ваш розсуд, якщо хочете. Ось вони. Але ми цього не зробили», — пояснив своє бачення Джексон.

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Майк Джексон попередив, що мирна угода з росією може лише відкласти війну на кілька років. Та країна-окупантка використає цей час, щоб відновити свою армію й розпочати новий наступ.

«Без зовнішньої допомоги, я боюся, що з часом російська маса переважатиме над тим, що може виробити Україна. Продовження західної підтримки є дуже важливим. Без неї я боюся, що вони підуть на дно», — констатував він.

А колишній директор ЦРУ Девід Петреус назвав контрнаступ ЗСУ успішним та зазначив, що перед українськими військовими стоїть дуже складне завдання, найскладніше, що він може пригадати з часів Другої світової війни.

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