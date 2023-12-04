Це вже не мода, а порно: росіянку Ірину Шейк захейтили в Мережі після нової фотосесії

Схоже, розставання з Бредлі Купером та іншими залицяльниками негативно позначилось на «королеві позингу» Ірині Шейк: її зухвалі образами та зйомками намагаються перейти «межі фолу».

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Ось і у свіжій фотосесії для зимового номера журналу 032c вона вирішила продемонструвати не лише актуальні вбрання, а й справжні дива гнучкості.

Як виглядають дива гнучкості

Для супермоделі стилісти підібрали найгарячіші новинки від Giorgio Armani, Rick Owens, Gucci, Prada та Givenchy.

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Провокаційна зйомка у модному луку

Але найбільше запитань виникло не до одягу — незвичайні, м'яко кажучи, пози Ірини оцінили далеко не всі.

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«Тобто так виглядає модна фотографія? Це ж просто вульгарно», «Криза середнього віку чи білий порошок?», «Всі збільшили останнє фото? Якось несподівано», «Іро, повертайся ти вже додому… А то там уже з глузду їхати почали», «Хай могла б взагалі роздягнутися або розстебнути блискавку — все одно це вже не мода, а контент для порносайту», — висловлюють свої експертні думки шанувальники моделі.

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Нагадаємо, що минулої осені стрімко закінчився роман Шейк зі знаменитим футболістом Томом Бреді. Їхні романтичні стосунки тривали лише 3 місяці. Тоді ж ЗМІ почали смакувати тему роману Бредлі Купера і подруги Ірини — Джіджі Хадід. Між тим у Ірини з Бредлі є спільна шестирічна донька.

Фото instagram.com/irinashayk/

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