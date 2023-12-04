Ситуація складна: в «Укренерго» звернулися до українців

Ситуація в енергосистемі України станом на полудень 4 грудня залишалася складною. Загроза дефіциту в енергосистемі викликана високою аварійністю енергоблоків та прогнозованим похолоданням, наголошують в «Укренерго».

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Згідно з повідомленням, вранці одна з теплоцентралей на півдні зупинила роботу через пошкодження при обстрілі.

Крім того, протягом доби з різних технічних причин в аварійний ремонт було виведено 5 блоків на теплових електростанціях в різних регіонах. Компенсувати ці потужності за рахунок сонячних електростанцій не є можливим, адже вони нині працюють на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні.

Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, поки що достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів. Диспетчерський центр «Укренерго» поки що не прогнозує протягом доби дефіциту в енергосистемі.

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Але синоптики попереджають про поступове похолодання протягом тижня. Пов’язане з цим зростання споживання все ж може призвести до дефіциту електроенергії. Тому для підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі необхідно споживати енергоресурс ощадливо.

В «Укренерго» звертають увагу, що попри те, що 3 грудня середньодобова температура повітря в Україні була на 1,5 °C вище, ніж у попередню неділю, 26 листопада, вечірній максимум споживання був на 3,5% вище, ніж 26 листопада (тоді знижене споживання відбулося на фоні масового знеструмлення споживачів на півдні).

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Нагадаємо, що 25 листопада навіть Київ був близький до запровадження віялових відключень світла, оскільки внаслідок масованої атаки дронів були пошкоджені магістральні лінії електропередач.

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