Київ був близький до відключення світла через атаку дронів, а у Миколаєві частина міста знеструмлена зараз: що відомо

У суботу, 25 листопада, Київ був близький до запровадження відключень світла, оскільки внаслідок масованої атаки дронів були пошкоджені магістральні лінії електропередач.

РЕКЛАМА

Про це в етері телемарафону заявив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, вчора було пошкоджено кілька потужних магістральних ліній електропередач у Києві та Київському регіоні.

«Були ризики, що ми запровадимо певні обмеження електропостачання на період відновлювальних робіт, але вдалося пройти день без будь-яких графіків відключень», — сказав Кудрицький.

РЕКЛАМА

За його словами, енергетикам швидко вдалося відновити роботу двох потужних магістральних ліній, тому ризиків відключень наразі немає.

Водночас у Миколаєві частина міста залишилася без світла сьогодні, 26 листопада. Сталося аварійне знеструмлення.

Про це повідомили представники компанії «Миколаївобленерго».



«Відбулося аварійне знеструмлення Промзони та Намиву. Будь ласка, без паніки! Енергетики працюють, чекаємо на заживлення», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

У коментарях мешканці Миколаєва також пишуть, що частково зникло світло на вулиці Театральній. Енергетики припускають, що сталося аварійне відключення.

Спостерігають проблеми з електропостачанням також у населеному пункті Новошмідтівка.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що наразі ситуація зі світлом в Україні стабільна, відключень електроенергії немає. Але через постійні російські обстріли у прифронтових регіонах спостерігаються перебої. Також декілька днів тому «Укренерго» зафіксувало дефіцит в енергосистемі. Тому українців просять бути більш ощадливими.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Харкові будуть судити працівника «Укренерго», який допомагав ворогу готувати удари по енергетиці. Зрадник передавав ворогу інформацію про роботу об’єднаної енергетичної системи України, а також АЕС, ТЕС та ТЕЦ.

188

Читайте нас у Facebook та Instagram