Блекаут в Україні: нардеп назвав регіони, де взимку можливе довготривале вимкнення світла

Минулого року російські окупанти своїми обстрілами вивели з ладу майже 50% всієї енергосистеми України, завдавши ушкоджень різного ступеню тяжкості приблизно 270 об’єктам енергетики в Україні. Цьогоріч росіяни знову будуть завдавати ударів по інфраструктурних об'єктах, щоб знову залишити українців без світла. Проте зараз енергетики, щоб не допустити блекауту, підготувались до ударів окупантів. Фахівці обіцяють, що, попри атаки агресора на критичну інфраструктуру, в енергосистемі буде утримуватись баланс. Про це розповів в інтерв’ю «Телеграфу» народний депутат та член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. За його словами, в Україні деякі підстанції надійно захистили.

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«Минулий рік був для нас не просто роком великого ризику. Ми мали один повноцінний блекаут, коли вся енергосистема лягла. І це було обумовлено обстрілами підстанцій, що розташовані біля Хмельницької атомної електростанції. Спрацювала автоматика на атомних електростанціях. Реактори були переведені в охолоджений стан. Тоді у нас відбувся блекаут по всій системі, тому що були великі перепади споживання, а генерація автоматично відключилася», — зазначив депутат.

Тепер енергетики розділили Україну на невеликі півострови енергосистеми, стверджує Нагорняк. У разі аварійного відключення блекаути можливі у певних регіонах, а не по всій країні.

Також нардеп розповів про роботу із захисту розподільчих підстанцій «Укренерго».

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«За нашою інформацією, росіяни готуються знову бити по підстанціях. Бити саме по трансформаторах великої потужності. Однак сьогодні ведуться роботи із захисту цих трансформаторів», — наголосив депутат. За його словами, на великих підстанціях будуються так звані саркофаги. Конструкція виглядає як бетонний гриб із великим шаром землі та повністю закриває об’єкт.

Сергій Нагорняк не виключає, що від дефіциту електроенергії цієї зими можуть потерпати прифронтові регіони: Херсонська, Миколаївська та Харківська області.

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«І тут йдеться не так про близькість до фронту, як про відсутність власної генерації у великих містах у цих регіонах», — додав нардеп.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про обстріл росіянами однієї з ТЕС, в результаті якого було серйозно пошкоджено обладнання підприємства.

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