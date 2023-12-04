Ще 5000 FPV-дронів для армії від Операції «Єдність»

Збройні сили України та інші Сили оборони отримали ще 5000 FPV у рамках Операції «Єдність».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фандрейзингової платформи UNITED24.

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«В якості подарунків кожен дрон обладнали кумулятивними та осколково-фугасними снарядами. Тож військові отримали „пташок“ у повній бойовій готовності. Дякуємо кожному, хто робив внески на наш спільний збір з фондом „Повернись живим“ та monobank», — зазначається в повідомленні.

Одним із найбільших донорів збору стала компанія Favbet, яка в числі перших надала 10 млн грн на закупівлю дронів.

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Нагадаємо, за сприяння фонду Favbet Foundation ЗСУ отримали понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ й інші Сили оборони отримали за сприяння благодійного фонду також уже понад 240 авто. В тому числі ударні роти «Армії дронів» отримали від Favbet 53 нових позашляховики Peugeot Landtrek.

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Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що БРСМ-Нафта відкрила новий збір на дрони-камікадзе.

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