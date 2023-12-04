Красиво, як у різдвяній казці: на Київщині відкрився АЗК «БРСМ-Нафта» у новаторському дизайні

В селі Іванків Київської області відбулося урочисте відкриття автозаправного комплексу компанії «БРСМ-Нафта» у новаторському оригінальному дизайні, форма якого символізує інноваційне бачення майбутнього та сучасні технології. Це пілотний проєкт, який буде тиражуватися у великій мережі АЗК компанії по всій Україні. Кореспондент «ФАКТІВ» побував на його урочистому відкритті.

РЕКЛАМА

— Що ключового в новому дизайні? - ставлю питання директору з перспективного розвитку компанії «БРСМ-Нафта» Олександру Мельничуку.

— Передусім повністю нове візуальне рішення фасаду. Раніше тут були просто великі скляні вітрини — досить стандартне рішення. Зараз ми зробили фасад незвичайним і дуже красивим за рахунок сучасних декоративних елементів чималих розмірів. Тут той самий випадок, коли краще один раз побачити, ніж — 100 почути (посміхається). Тож запрошую водіїв побувати на цьому АЗК і заправити тут свої автівки.

Вони побачать, що він викликає асоціації з подібними об’єктами десь у передових державах, наприклад, в Дубаї. Особливо цей комплекс вражає в темну пору доби, коли з ромбоподібних отворів фасаду ллється яскраве світло — дивишся і виникає відчуття свята. Візуальною домінантою комплексу являється висока (понад 12 метрів) стела, на якій виведено ціни на пальне. На стелі є площа, призначена для розміщення реклами. Ми поставили там чималих розмірів монітор для рекламних оголошень — така собі сучасна альтернатива паперовим банерам.

РЕКЛАМА

Важливо, що новий дизайн, який поступово будуть отримувати наші АЗК по всій країні, тепер не сплутаєш ні з яким іншими. Пишаємося, що його розробили на високому професійному рівні саме фахівці нашої компанії.

РЕКЛАМА

— Що ще, крім дизайну, нового у цьому комплексі?

— Наприклад, наші колони облаштовані спеціальною профільною гумою, аби водії, відкриваючи двері авто, не пошкодили їх об метал. А біля входу розміщено світлодіодне табло, інформацію на якому можна змінювати дистанційно, знаходячись хоч в центральному офісі.

РЕКЛАМА

Також частиною комплексу є великий магазин з кафе нашої власної мережі Good Market. Ми порівнюємо цей маркет з магазином біля дому, бо асортимент товарів великий і різноманітний. Тобто можна купити все, що є в хороших маркетах: широкий асортимент випічки, ковбас, сирів, молочної та кондитерської продукції, вина (до речі, вони завозяться без посередників), побутової хімії тощо. Кавомашина, яку поставили в Good Market, рівня хорошого ресторану. Тож відвідувачі можуть насолодитися дуже смачною ароматною кавою. А для бажаючих перекусити — круасани, бургери, хот-доги та італійська піца з-під ножа, а ще великий асортимент десертів на будь-який смак.

— Скільки зараз АЗК в мережі «БРСМ-Нафта»?

— З цим вже 215. Шість з них були майже повністю знищені на початку повномасштабного вторгнення: на трасі Київ — Житомир, в селах Мила, Бузова, в Херсоні… На АЗК в Бузовій взагалі стояли російські танки. На сьогодні всі ці АЗК ми відновили й вони знову працюють.

— Які сучасні технології впроваджуються на ваших АЗК?

— Цього року ми взялися за використання на них сонячної енергії — вже на 10 наших автозаправних комплексах встановлено сонячні батареї. В літній період за їхній рахунок покривається приблизно 60% потреби АЗК в електроенергії. Також сонячні панелі є й на нашому центральному офісі в Києві. Зараз монтуємо їх ще на двох автозаправних комплексах.

— Різні мережі запровадили програми лояльності для водіїв — знижки за те, що заправляються саме у них. Ваша програма лояльності відрізняється від інших?

— Так. Тому дедалі більше водіїв приєднується до неї. Так, напередодні великої війни цією програмою користувалися близько 70% наших клієнтів, а зараз — 86%. Значить, програма приносить людям відчутну вигоду: купуючи пальне у нас, водій отримує реальну знижку тут і зараз. Причому пропонуємо два варіанти, як він може нею скористуватися. Перший — грошима. Другий — безплатно залити в бак пальне на суму знижки. Важливий момент: у кожного клієнта знижка індивідуальна — вона залежить від нарахованих балів за попередні покупки.

З початку війни мережа «БРСМ-Нафта» безкоштовно заправляє авто ЗСУ та транспорт критичної інфраструктури. На цей момент виділено 870 450 літрів пального. Окрім цього, компанія закуповує та передає на фронт форму для військових та дрони.

127

Читайте нас у Facebook та Instagram