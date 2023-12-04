Красиво, як у різдвяній казці: на Київщині відкрився АЗК «БРСМ-Нафта» у новаторському дизайні
В селі Іванків Київської області відбулося урочисте відкриття автозаправного комплексу компанії «БРСМ-Нафта» у новаторському оригінальному дизайні, форма якого символізує інноваційне бачення майбутнього та сучасні технології. Це пілотний проєкт, який буде тиражуватися у великій мережі АЗК компанії по всій Україні. Кореспондент «ФАКТІВ» побував на його урочистому відкритті.
— Що ключового в новому дизайні? - ставлю питання директору з перспективного розвитку компанії «БРСМ-Нафта» Олександру Мельничуку.
— Передусім повністю нове візуальне рішення фасаду. Раніше тут були просто великі скляні вітрини — досить стандартне рішення. Зараз ми зробили фасад незвичайним і дуже красивим за рахунок сучасних декоративних елементів чималих розмірів. Тут той самий випадок, коли краще один раз побачити, ніж — 100 почути (посміхається). Тож запрошую водіїв побувати на цьому АЗК і заправити тут свої автівки.
Вони побачать, що він викликає асоціації з подібними об’єктами десь у передових державах, наприклад, в Дубаї. Особливо цей комплекс вражає в темну пору доби, коли з ромбоподібних отворів фасаду ллється яскраве світло — дивишся і виникає відчуття свята. Візуальною домінантою комплексу являється висока (понад 12 метрів) стела, на якій виведено ціни на пальне. На стелі є площа, призначена для розміщення реклами. Ми поставили там чималих розмірів монітор для рекламних оголошень — така собі сучасна альтернатива паперовим банерам.
Важливо, що новий дизайн, який поступово будуть отримувати наші АЗК по всій країні, тепер не сплутаєш ні з яким іншими. Пишаємося, що його розробили на високому професійному рівні саме фахівці нашої компанії.
— Що ще, крім дизайну, нового у цьому комплексі?
— Наприклад, наші колони облаштовані спеціальною профільною гумою, аби водії, відкриваючи двері авто, не пошкодили їх об метал. А біля входу розміщено світлодіодне табло, інформацію на якому можна змінювати дистанційно, знаходячись хоч в центральному офісі.
Також частиною комплексу є великий магазин з кафе нашої власної мережі Good Market. Ми порівнюємо цей маркет з магазином біля дому, бо асортимент товарів великий і різноманітний. Тобто можна купити все, що є в хороших маркетах: широкий асортимент випічки, ковбас, сирів, молочної та кондитерської продукції, вина (до речі, вони завозяться без посередників), побутової хімії тощо. Кавомашина, яку поставили в Good Market, рівня хорошого ресторану. Тож відвідувачі можуть насолодитися дуже смачною ароматною кавою. А для бажаючих перекусити — круасани, бургери, хот-доги та італійська піца з-під ножа, а ще великий асортимент десертів на будь-який смак.
— Скільки зараз АЗК в мережі «БРСМ-Нафта»?
— З цим вже 215. Шість з них були майже повністю знищені на початку повномасштабного вторгнення: на трасі Київ — Житомир, в селах Мила, Бузова, в Херсоні… На АЗК в Бузовій взагалі стояли російські танки. На сьогодні всі ці АЗК ми відновили й вони знову працюють.
— Які сучасні технології впроваджуються на ваших АЗК?
— Цього року ми взялися за використання на них сонячної енергії — вже на 10 наших автозаправних комплексах встановлено сонячні батареї. В літній період за їхній рахунок покривається приблизно 60% потреби АЗК в електроенергії. Також сонячні панелі є й на нашому центральному офісі в Києві. Зараз монтуємо їх ще на двох автозаправних комплексах.
— Різні мережі запровадили програми лояльності для водіїв — знижки за те, що заправляються саме у них. Ваша програма лояльності відрізняється від інших?
— Так. Тому дедалі більше водіїв приєднується до неї. Так, напередодні великої війни цією програмою користувалися близько 70% наших клієнтів, а зараз — 86%. Значить, програма приносить людям відчутну вигоду: купуючи пальне у нас, водій отримує реальну знижку тут і зараз. Причому пропонуємо два варіанти, як він може нею скористуватися. Перший — грошима. Другий — безплатно залити в бак пальне на суму знижки. Важливий момент: у кожного клієнта знижка індивідуальна — вона залежить від нарахованих балів за попередні покупки.
З початку війни мережа «БРСМ-Нафта» безкоштовно заправляє авто ЗСУ та транспорт критичної інфраструктури. На цей момент виділено 870 450 літрів пального. Окрім цього, компанія закуповує та передає на фронт форму для військових та дрони.127