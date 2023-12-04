36.79 / 37.37 39.96 / 40.76
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Дійсно ліквідований: в росії підтвердили смерть ще одного свого генерала

16:16 4 грудня 2023
Загиблий генерал

В рф підтвердили загибель в Україні генерал-майора Володимира Завадського, який був заступником командувача 14-го армійського корпусу армії росії.

Як заявив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, слова якого наводить Reuters, «Завадський загинув «на бойовому посту у зоні спеціальної військової операції».

Таким чином, Завадський став вже сьомим генерал-майором, смерть якого була підтверджена країною-агресоркою.

Наприкінці листопада російські пропагандисти повідомили, що генерал підірвався на міні, але де саме це сталося, не поточнювали. Перед цим же, за даними Inform Napalm, Завадський нібито був поранений під час успішного наступу українських військ у Харківській області у 2022 році. Тоді він встиг евакуюватися.

РЕКЛАМА

Перед Завадським на «концерт до Кобзона» ЗСУ відправили російського генерал-лейтенанта Олега Цокова. Його було ліквідовано поблизу тимчасово окупованого Бердянська.

РЕКЛАМА

193

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

журналіст та письменник Василь Зима

Такої України путін не боїться: журналіст про те, як ми програємо війну і шанс бути нацією

Гороскоп

Зірки гарантують успіх: астрологи назвали найвдаліші дні грудня-2023 для кожного із знаків зодіаку

салат

Салат «Жіноча радість» від Людмили Борщ: порадує кожну красуню у святкову ніч

Пугачова

На Кіпрі набридло: Алла Пугачова визначилася з новим місцем проживання

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту