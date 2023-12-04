Дійсно ліквідований: в росії підтвердили смерть ще одного свого генерала

В рф підтвердили загибель в Україні генерал-майора Володимира Завадського, який був заступником командувача 14-го армійського корпусу армії росії.

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Як заявив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, слова якого наводить Reuters, «Завадський загинув «на бойовому посту у зоні спеціальної військової операції».

Таким чином, Завадський став вже сьомим генерал-майором, смерть якого була підтверджена країною-агресоркою.

Наприкінці листопада російські пропагандисти повідомили, що генерал підірвався на міні, але де саме це сталося, не поточнювали. Перед цим же, за даними Inform Napalm, Завадський нібито був поранений під час успішного наступу українських військ у Харківській області у 2022 році. Тоді він встиг евакуюватися.

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Перед Завадським на «концерт до Кобзона» ЗСУ відправили російського генерал-лейтенанта Олега Цокова. Його було ліквідовано поблизу тимчасово окупованого Бердянська.

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