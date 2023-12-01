Сьомим російським генералом, який загинув в Україні та загибель якого підтвердила росія, став генерал-майор Володимир Завадський, повідомив російський Telegram-канал «Можем объяснить». Він обіймав посаду заступника командувача 14-го армійського корпусу росії, коли, як повідомляється, підірвався на міні. Про його загибель 28 листопада повідомив український офіцер, полковник Анатолій Штефан, пише Newsweek. Нагадаємо, що ЗСУ знищили штаб угрупування «Днепр» і ліквідували трьох старших офіцерів.

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росія втратила низку високопоставлених офіцерів і генералів під час повномасштабного вторгнення в Україну. Незалежне російськомовне видання «Медіазона» раніше повідомило, що станом на 2 червня з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року загинули щонайменше чотири російські генерали, 58 полковників і 176 підполковників. Ця цифра включає генерал-майора Канамата Боташева, генерал-майора Володимира Фролова, генерал-майора Романа Кутузова і генерал-майора Андрія Суховецького. Російська служба Бі-бі-сі та незалежне російське видання «Медіазона» повідомили, що за перший місяць контрнаступу України, з 4 червня по 7 липня, в боях загинули один російський генерал, два полковники і три підполковники.

До загибелі Завадського останній випадок загибелі високопоставленого російського офіцера стався в липні, коли генерал-лейтенант Олег Цоков був убитий поблизу окупованого ворогом портового міста Бердянськ в Україні.

Про смерть Цокова повідомив Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя. Цоков був командиром 144-ї мотострілецької дивізії з серпня 2022 року. У червні Юрій Котенок, російський військовий кореспондент, блогер і аналітик, який веде Telegram-канал «Военкор Котенок Z», повідомив, що 52-річний генерал-майор Сергій Горячов, начальник штабу 35-ї загальновійськової армії, загинув в результаті ракетного удару в окупованій росією Донецькій області.

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Віктор Коваленко, колишній український солдат і журналіст, розповів Newsweek, що кожна втрата вищого військового офіцера створює тимчасовий локальний хаос в російських збройних силах, оскільки їхні підрозділи «не підготовлені і навіть не мають можливості самостійно маневрувати».

Раніше повідомлялося, що за повідомленнями ЗМІ, смертність серед російського вищого воєнного керівництва нервує Індію та Китай.

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